Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Senin 18 Mei 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Sleman mengumumkan rencana pemadaman aliran listrik sementara pada hari ini, Senin 18 Mei 2026. Pemeliharaan jaringan berkala menjadi alasan utama penghentian pasokan listrik guna menjaga keandalan dan kualitas pelayanan ke masyarakat.

Berdasarkan rilis resmi PLN, proses pemeliharaan ini akan memakan waktu kurang lebih 3 jam, yakni dimulai pada pukul 10.00 hingga 13.00 WIB.

Berikut adalah perincian wilayah di area Sleman yang akan mengalami pemadaman sementara:

Wilayah Terdampak Pemadaman (Pukul 10.00 - 13.00 WIB)

Dusun/Padukuhan: Dn. Gadingan, Dn. Pedak, Dn. Ngemplak Caran, Dn. Ngablak, Dn. Mendiro, Dn. Taraman, Dn. Jayan, Dn. Candi Winangun, Dn. Penen, Dn. Ngangkruk, Dn. Nganggrung, Dn. Bonjotan, Dn. Candi Karang, Dn. Candi Mendiro, Dn. Candi Dukuh, Dn. Candi III, Dn. Nglanjaran, Dn. Turen, Dn. Besi, Dn. Giri rupo, Dn. Babadan, Dn. Klidon, Dn. Siwil, Dn. Surowangsan, Dn. Ngebo, Dn. Mindi, Dn. Tegal mindi, Dn. Losari, Dn. Banjarsari, Dn. Wonosalam, Dn. Pathuk, Dn. Tanjungsari, Dn. Kencuran, Dn. Purworejo, Dn. Gedongan, Dn. Bandulan, Dn. Yapah, dan wilayah sekitarnya.

Perumahan: Perumahan Griya Perwita Wisata (Pr. GPW).

Himbauan Keselamatan untuk Pelanggan

Pln mengimbau masyarakat yang berada di wilayah terdampak untuk mempersiapkan diri, seperti mengisi daya perangkat elektronik dan mengamankan peralatan rumah tangga sebelum jadwal pemadaman dimulai.

Jadwal pemadaman dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan kondisi dinamis di lapangan.