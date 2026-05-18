Cuaca Jogja Hari Ini, Senin 18 Mei 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca di lima kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Senin 18 Mei 2026. Secara umum, sebagian besar wilayah Jogja hari ini akan diawal dengan cuaca cerah pada pagi dan siang hari.

Memasuki sore hari, cuaca akan berubah menjadi hujan ringan. Di Gunungkidul, cuaca hari ini diprediksi bakal cerah sepanjang hari.

Berikut prakiraan cuaca Jogja pada hari ini, Senin 18 Mei 2026:

Baca Juga: Waspada Cuaca Ekstrem di DIY Selama 3 Hari

Kota Yogyakarta (Gondomanan)

Pagi: Cerah Berawan

Siang: Hujan ringan

Sore: Hujan ringan

Malam: Cerah

Kabupaten Sleman (Mlati)

Pagi: Cerah berawan

Siang: Cerah berawan

Sore: Hujan ringan

Malam: Cerah

Kabupaten Bantul (Ringinharjo)

Pagi: Cerah berawan

Siang: Cerah berawan

Sore: Hujan ringan

Malam: Cerah

Kabupaten Kulon Progo (Wates)

Pagi: Cerah berawan

Siang: Cerah berawan

Sore: Hujan ringan

Malam: Cerah

Kabupaten Gunungkidul (Wonosari)

Pagi: Cerah

Siang: Cerah

Sore: Cerah

Malam: Cerah