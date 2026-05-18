Cuaca Jogja Hari Ini, Senin 18 Mei 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca di lima kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Senin 18 Mei 2026. Secara umum, sebagian besar wilayah Jogja hari ini akan diawal dengan cuaca cerah pada pagi dan siang hari.
Memasuki sore hari, cuaca akan berubah menjadi hujan ringan. Di Gunungkidul, cuaca hari ini diprediksi bakal cerah sepanjang hari.
Berikut prakiraan cuaca Jogja pada hari ini, Senin 18 Mei 2026:
Kota Yogyakarta (Gondomanan)
Pagi: Cerah Berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Cerah
Kabupaten Sleman (Mlati)
Pagi: Cerah berawan
Siang: Cerah berawan
Sore: Hujan ringan
Malam: Cerah
Kabupaten Bantul (Ringinharjo)
Pagi: Cerah berawan
Siang: Cerah berawan
Sore: Hujan ringan
Malam: Cerah
Kabupaten Kulon Progo (Wates)
Pagi: Cerah berawan
Siang: Cerah berawan
Sore: Hujan ringan
Malam: Cerah
Kabupaten Gunungkidul (Wonosari)
Pagi: Cerah
Siang: Cerah
Sore: Cerah
Malam: Cerah
