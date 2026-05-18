Daftar Juara Kejurda Drum Band DIY dan Prabukusumo Cup 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali menggelar agenda tahunan bergengsi Kejuaraan Daerah (Kejurda) Drum Band DIY 2026 yang dikolaborasikan dengan Kejuaraan Marching Band Taman Kanak-Kanak, Prabukusumo Cup 2026.

Kedua kejuaraan yang berlangsung setiap Mei itu diikuti oleh total 39 sekolah dari berbagai jenjang, mulai dari TK hingga tingkat umum atau universitas. Ajang ini menjadi barometer sekaligus ruang pembinaan berjenjang bagi para unit drumben, tidak hanya di wilayah DIY, tetapi juga merambah ke sekitarnya.

Ketua Panitia Kejurda Drum Band DIY 2026 Galih Kuncoro mengatakan kejurda merupakan kelanjutan dari Kejuaraan Kabupaten/Kota yang rutin dilaksanakan setiap tahun.

"Artinya, kejuaraan yang berlangsung di kejurda ini adalah perwakilan terbaik dari masing-masing daerah kabupaten dan kota yang ada di DIY. Ini agenda rutin sebelum nanti kami menuju Pekan Olahraga Daerah (PORDA) DIY 2027," ujar Galih saat diwawancarai.

Galih menambahkan kompetisi ini dirancang sebagai sarana penjaringan atlet sejak usia dini. Pembinaan yang konsisten dari tingkat SD, SMP, hingga SMA diharapkan dapat melahirkan bibit-bibit potensial yang siap memperkuat kabupaten dan kota masing-masing pada ajang PORDA mendatang.

"Bahkan, kami juga membuka tingkat umum karena PDBI DIY ingin memfasilitasi semua grup marching band maupun drumben yang ada di DIY, termasuk dari tingkat universitas," imbuhnya.

Prabukusumo Cup Didominasi Wakil Klaten

Sementara Kejurda resmi PDBI menaungi kompetisi dari tingkat SD hingga umum, kategori Taman Kanak-Kanak (TK) diwadahi secara khusus melalui perebutan Piala Bergilir Prabukusumo. Menurut Galih, kategori ini menjadi langkah awal atau prausia dini untuk menyemai minat anak-anak sebelum nantinya mereka naik ke tingkat SD dan masuk ke dalam ekosistem resmi PDBI.

Menariknya, atmosfer kompetisi yang tinggi di DIY membuat ajang Prabukusumo Cup memikat kepesertaan dari luar daerah, salah satunya Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pada gelaran tahun ini, Tim Gita Nada dari TK Islam Baiturrahman Prambanan Klaten sukses menorehkan prestasi gemilang.