6 Insiden di Pantai Selatan Selama Long Weekend, 2 Meninggal Dunia

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Momen libur panjang akhir pekan dalam rangka memperingati Kenaikan Yesus Kristus di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diwarnai sejumlah insiden. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY Bagas Senoadji mengungkapkan bahwa terdapat enam insiden kecelakaan yang terjadi di sepanjang kawasan pantai selatan selama periode liburan tersebut.

Dari total insiden yang dilaporkan, dua orang dinyatakan meninggal dunia akibat kejadian yang berbeda.

Menurut data yang dihimpun oleh petugas di lapangan, rentetan insiden ini terjadi berturut-turut sejak hari Rabu (13/5) hingga Jumat (15/5).

Pada Rabu ada insiden kapal nelayan terbalik di Pantai Baru, Bantul. Sebuah kapal nelayan terbalik dan mengakibatkan tiga orang nelayan menjadi korban. Dua orang dilaporkan selamat, sementara satu orang dinyatakan meninggal dunia.

Keesokan harinya, Kamis (14/5), seorang wisatawan dilaporkan terluka akibat terkena duri ikan di Pantai Sundak, Gunungkidul.

Terakhir, pada Jumat, terjadi 4 insiden dalam sehari di kawasan pantai Gunungkidul, meliputi:

Satu orang wisatawan meninggal dunia setelah mengalami kejang-kejang di dalam bus pariwisata yang sedang terparkir di Pantai Sadranan (Gunungkidul).

Satu orang wisatawan mengalami kecelakaan akibat terjatuh dari kendaraan jeep wisata Pantai Drini.

Tiga orang wisatawan tersengat ubur-ubur, dan satu orang lainnya mengalami cedera akibat terjepit besi di Pantai Sepanjang.

Kronologi Korban Meninggal di Pantai Sadranan

Menjelaskan lebih detail mengenai korban meninggal di Pantai Sadranan, Bagas Senoadji menyebutkan bahwa peristiwa tersebut terjadi secara mendadak saat korban masih berada di dalam bus di area parkiran pantai.

"Tiba-tiba salah satu penumpang sudah kejang-kejang di dalam bus," ungkap Bagas di Yogyakarta, Senin (18/5).