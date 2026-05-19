Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Selasa 19 Mei 2026

Selasa, 19 Mei 2026 – 06:38 WIB
Ilustrasi - Jadwal pemadaman listrik di Jogja pada hari ini. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Guna meningkatkan keandalan pasokan listrik dan menjaga kualitas jaringan, PT PLN (Persero) UP3 Yogyakarta, Wonosari, dan Sleman menjadwalkan adanya penghentian aliran listrik sementara pada hari ini, Selasa 19 Mei 2026.

Masyarakat diimbau untuk mempersiapkan diri, terutama bagi pelaku usaha dan rumah tangga yang berada di titik lokasi pengerjaan.

Berikut adalah kami sajikan jadwal pemadaman listrik di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Selasa 19 Mei 2026.

Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan : YOGYAKARTA & WONOSARI
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan
Lokasi Pekerjaan : (KODYA) JL SISINGAMANGARAJA, PR GREEN HOUSE, PRAWIROTAMAN, BRONTOKUSUMAN, JL KOL SUGIONO, KEPARAKAN LOR, KEPARAKAN KIDUL, JL IREDA, JL LOWANO, JL TAMANSISWA, JL TOHPATI, GOLO, TRUSTOJUMENO, NYUTRAN, MERGANGSAN, GG MANUKBERI, JOYONEGARAN, SUROKARSAN, JL SULTAN AGUNG

Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan : SEDAYU
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan
Lokasi Pekerjaan : (Bantul) Druwo Pg Harjo Swn. DLLAJR Bg Harjo Swn, AKBID SEWON, Ngijo Pd Harjo Swn, SMA Sewon Pg Harjo Swn, CABEAN Panggungharjo Btl, Perum Pandes Pg Harjo Swn, Pandes Panggungharjo, Sangkal Pg Harjo Swn, Prancak Sel Pg Harjo Swn, emangan Pd Harjo Swn, Ngireng ireng Pd Harjo Swn, PR Sewon Indah Pg Harjo Swn, Geneng Pg Harjo Swn dan sekitarnya.

Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan : SEDAYU
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan
Lokasi Pekerjaan : (Sedayu) SENUKO, SENTUL, KLAJURAN,GENTINGAN, BENDUNGAN,
GENITEM, CURITAN, NGABANGAN, BERJO, BUNTALAN,KRAMEN, KOWANAN, GENENG, JETIS, KRAJAN, GODEAN, MUNENGAN, JOWAH DAN SEKITARNYA.

Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan kondisi di lapangan. PLN memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi.

Bagi pelanggan yang menggunakan genset, diharapkan dipasang melalui Change Over Switch (COS) agar arus dari genset tidak masuk ke jaringan PLN. Segera hubungi Contact Center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile untuk informasi lebih lanjut dan pengaduan layanan. (mar3/jpnn)

Redaktur & Reporter : Januardi Husin

