Pemkot Jogja Renovasi Rumah Warga Pakai Genting dari Sampah Daur Ulang

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kota Yogyakarta kembali merenovasi dua rumah warga kurang mampu pada Minggu (17/5). Program bedah rumah itu didukung oleh Perseroda BPR Bank Jogja dan Baznas Kota Yogyakarta.

Berbeda dari renovasi sebelumnya, material yang digunakan diklaim ramah lingkungan.

Genting yang dipakai merupakan hasil olahan sampah yang didaur ulang.

Genting tersebut diproduksi oleh PT JOS dari botol plastik, kemasan minuman, hingga bungkus saset.

“Ini menjadi bukti bahwa sampah kalau dipilah dengan baik bisa membawa berkah bagi masyarakat. Maka saya minta masyarakat terus membiasakan memilah sampah dari rumah tangga,” kata Hasto.

Ia mengatakan bahan baku limbah tersebut dibeli langsung dari masyarakat.

“Ini bukan barang murahan atau kualitas rendah. Justru sudah melalui proses pengujian dan kualitasnya bagus. Bahkan ada garansi sampai 10 tahun,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa program renovasi rumah ini bukan sekadar perbaikan, tetapi bagaimana menghadirkan hunian layak yang aman dan sehat. (mcr25/jpnn)