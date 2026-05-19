Kunjungan Wisata Bantul Melonjak 60 Persen, Kantongi PAD Setengah Miliar

jogja.jpnn.com, BANTUL - Momentum libur panjang pekan lalu membawa angin segar bagi sektor pariwisata di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Bantul mencatat adanya lonjakan kunjungan wisatawan hingga 60 persen dibandingkan dengan hari biasa.

Kepala Dispar Bantul Saryadi mengungkapkan bahwa selama periode Rabu hingga Minggu pekan lalu, total destinasi wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bantul sukses menyedot 35.011 kunjungan.

"Libur panjang ini ada peningkatan, objek wisata yang paling banyak dikunjungi masih Pantai Parangtritis," ujar Saryadi di Yogyakarta, Senin (18/5).

Dari total pergerakan wisatawan tersebut, Pantai Parangtritis terbukti masih menjadi primadona utama dengan menyumbang angka dominan, yakni mencapai 30.444 kunjungan.

Peningkatan arus wisata ini rupanya tidak hanya berpusat di Parangtritis. Sub Koordinator Kelompok Substansi Promosi Kepariwisataan Dispar Bantul Markus Purnomo Adi menambahkan bahwa destinasi wisata alternatif lainnya juga turut kecipratan berkah libur panjang.

Berdasarkan data yang dihimpun, Kawasan Pantai Barat berhasil menarik sebanyak 4.403 wisatawan.

Sedangkan destinasi wisata sejarah dan alam seperti Goa Selarong mencatat 203 wisatawan, dan Goa Cerme dikunjungi oleh 61 wisatawan.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ini terhitung melesat tajam jika disandingkan dengan periode yang sama pada pekan sebelumnya, di mana saat itu Bantul hanya mencatat 9.032 kunjungan.