3 Poin Tuntutan Orang Tua Korban Daycare Little Aresha

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seratus dua puluh lima orang tua dari anak-anak yang menjadi korban kekerasan dan penelantaran di Daycare Little Aresha, Sorosutan, resmi menunjuk Tim Hukum Peduli Anak Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai kuasa hukum mereka.

Langkah ini diambil guna mengawal kasus yang sempat menggegerkan publik setelah digerebek aparat kepolisian pada akhir April lalu.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Yogyakarta Silvi Dewajani mengonfirmasi bahwa seluruh pendampingan hukum bagi para korban akan diberikan secara probono atau gratis hingga kasus ini mencapai putusan inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

"Sampai dengan saat ini terdapat 125 orang tua korban yang memberi kuasa hukum kepada Tim Hukum Peduli Anak Yogyakarta. Dan hari ini (19/5), Tim Hukum ke Polresta Yogyakarta menyerahkan SKK (Surat Kuasa Khusus) dan berkoordinasi untuk melakukan langkah hukum selanjutnya," ujar Silvi di Yogyakarta, Selasa (19/5).

Tim Hukum yang dibentuk oleh Pemkot Yogyakarta ini bersinergi dengan sukarelawan advokat lintas organisasi.

Mereka akan bekerja untuk memastikan keadilan serta pemenuhan hak bagi seluruh anak yang menjadi korban.

Silvi memaparkan ada tiga poin utama yang menjadi fokus perjuangan tim hukum.

Pertama, meminta pertanggungjawaban hukum personal. Menuntut keadilan atas tindakan pidana yang dilakukan oleh para pelaku secara individu.