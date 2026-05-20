Begini Rencana UGM Soal Pemanfaatan Rumah Dr. Sardjito

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Rencana penjualan rumah peninggalan Prof dr. M. Sardjito di Yogyakarta memicu polemik karena rumah itu dianggap warisan sejarah nasional, tetapi dikabarkan akan dijual oleh ahli warisnya kepada pihak swasta.

Rumah bersejarah Sardjito yang terletak di kawasan Jalan Cik Di Tiro, Terban, itu merupakan tempat tinggal rektor pertama Universitas Gadjah Mada (UGM) sekaligus Pahlawan Nasional.

Bangunan itu masih menyimpan banyak peninggalan asli keluarga Sardjito sehingga dianggap memiliki nilai kultural dan historis tinggi.

Penjualan disebut atas kesepakatan keluarga Prof Sardjito yang kini tinggal di Jakarta dan rumah tersebut ditawarkan melalui unggahan media sosial dengan harga tertentu.

Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran publik bahwa rumah bisa berubah fungsi atau kehilangan nilai sejarahnya jika tidak ada pengelolaan khusus.

Rektor UGM Ova Emilia mengatakan bahwa aset rumah tersebut statusnya milik keluarga mendiang dr. Sardjito.

“Terkait kepemilikan maupun keputusan atas rumah tersebut sepenuhnya menjadi ranah keluarga dan bukan kewenangan universitas," katanya, Selasa (19/5).

Di sisi lain, Ova mengatakan bahwa UGM sangat menghormati nilai sejarah dan jasa para pendiri serta tokoh dalam perjalanan institusi pendidikan tersebut.