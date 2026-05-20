Harga Aspal Melonjak, Rencana Perbaikan Jalan Terdampak

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kota Yogyakarta akan menghitung kembali rencana anggaran biaya (RAB) untuk perbaikan jalan.

Langkah tersebut harus dilakukan imbas dari kenaikan harga aspal dalam beberapa bulan terakhir.

Harga aspal curah Pertamina terkini menginjak angka Rp 14.475 per kilogram.

Harga tersebut naik dibandingkan April 2026 yang masih Rp 11.565 per kilogram.

Harga aspal terus melonjak. Padahal awal tahun harganya tercatat senilai Rp 9.400 per kilogram.

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemkot Yogyakarta Hasri Nilam Baswari mengatakan kenaikan harga aspal secara tidak langsung memengaruhi agenda perbaikan jalan di di Kota Gudeg.

Pihaknya saat ini tengah meninjau ulang RAB terkait adanya ekskalasi harga.

"Volume aspal yang bisa dibeli otomatis berkurang. Namun, kami usahakan perbaikan jalan berlubang di ruas jalan kota tidak terdampak. Terutama di jalan-jalan utama," katanya, Rabu (20/5).