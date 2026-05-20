UMY Bebaskan Dosennya dari Tugas Ganda

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) akan dibebastugaskan dari beban ganda tridarma perguruan tinggi.

Kampus yang terletak di Ringroad Selatan itu mengambil kebijakan berani untuk memisahkan jalur karier dosen berdasarkan talenta dan fokus kerja.

Dosen UMY hanya akan diarahkan ke salah satu dari tiga jalur, yaitu peneliti, pengajar atau pengabdian masyarakat.

Rektor UMY Achmad Nurmandi mengatakan kebijakan ini lahir melihat beban besar yang selama ini ditanggung dosen.

“Jika harus publikasi 3-4 per tahun dan tetap diharuskan mengajar sampai 40 SKS, ya, bisa dipastikan akan kesulitan," ujar Nurmandi.

Menurutnya, selama ini dosen yang memiliki ketertarikan di riset tetap dibebankan mengajar.

Setelah kebijakan ini berlaku, dosen yang masuk jalur peneliti akan dibebaskan penuh dari kewajiban mengajar.

“Dosen yang memang talentanya riset, sebaiknya memang difokuskan untuk riset saja," kata rektor.