Beredar Kabar Perubahan Rekening Pembayaran Pajak, Begini Kata BPKAD Yogyakarta

Rabu, 20 Mei 2026 – 13:35 WIB
Ilustrasi - Pembayaran pajak di Yogyakarta. Foto: dok.JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta mengeluarkan imbauan kepada masyarakat terkait maraknya penyebaran informasi palsu mengenai perubahan nomor rekening pembayaran pajak daerah.

Masyarakat diminta untuk tidak mempercayai surat, pesan singkat, maupun panggilan telepon yang mengatasnamakan instansi tersebut.

Kepala BPKAD Yogyakarta Raden Roro Andarini memastikan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta tidak pernah mengeluarkan kebijakan pengalihan rekening pembayaran pajak melalui pemberitahuan pribadi.

“Jika menerima informasi seperti itu, mohon untuk konfirmasi terlebih dahulu kepada kami. Surat yang mengatasnamakan BPKAD Yogyakarta terkait perubahan rekening pembayaran pajak itu adalah surat palsu," tegas Andarini di Yogyakarta, Selasa (20/5/).

Pihak BPKAD mengungkapkan bahwa para pelaku menggunakan berbagai cara untuk mengecoh wajib pajak.

Salah satunya menggunakan kop surat yang tidak sesuai, mencantumkan nama pejabat, tetapi dengan tanda tangan yang dipalsukan.

Para penipu akan menghubungi wajib pajak melalui telepon atau WhatsApp yang mengarahkan untuk mentransfer dana ke nomor rekening tertentu.

Andarini memastikan bahwa dokumen yang beredar bukanlah produk resmi pemerintah.

Pemkota Yogyakarta memastikan kabar tentang perubahan nomor rekenin pembayaran pajak daerah adalah hoaks.
Sumber Antara
