Jadwal SIM Keliling Hari Ini, Kamis 21 Mei 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Yogyakarta yang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM)-nya akan habis, berikut adalah informasi jadwal pelayanan SIM keliling dan lokasi jemput bola untuk hari ini, Kamis 21 Mei 2026, di wilayah Bantul, Sleman, dan Gunungkidul.

Silakan perhatikan lokasi dan jam operasional berikut agar dapat mempersiapkan diri dengan baik:

1. Kabupaten Bantul

Layanan SIM Keliling di Bantul hari ini akan berlokasi di:

Lokasi: Halaman Kantor Kalurahan Wukirsari.

Waktu: 08.00 – 10.00 WIB.

2. Kabupaten Sleman

Untuk wilayah Sleman, pelayanan jemput bola hari ini tersedia melalui Mall Pelayanan Publik (MPP) Sleman:

Lokasi: MPP Sleman.

Waktu: 08.00 – 11.00 WIB.