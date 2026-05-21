JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Persiapkan Diri, Jogja Bakal Diguyur Hujan Hari Ini, Kamis 21 Mei 2026

Persiapkan Diri, Jogja Bakal Diguyur Hujan Hari Ini, Kamis 21 Mei 2026

Kamis, 21 Mei 2026 – 07:07 WIB
Persiapkan Diri, Jogja Bakal Diguyur Hujan Hari Ini, Kamis 21 Mei 2026 - JPNN.com Jogja
Hujan disertai angin kencang melanda wilayah Jetis, Kota Yogyakarta pada Selasa (11/3). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca di lima kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Secara umum, sebagian besar wilayah Jogja hari ini akan diawal dengan cuaca cerah pada pagi.

Memasuki siang hari, hujan akan mulai turun hampir di seluruh wilayah DIY.

Pada sore hari, di Kota Yogyakarta dan Sleman bahkan akan turun hujan petir.

Baca Juga:

Hujan dengan intensitas ringan diprakirakan bakal berlangsung hingga malam hari.

Berikut prakiraan cuaca Jogja pada hari ini, Kamis 21 Mei 2026:

Kota Yogyakarta (Gondomanan)
Pagi: Cerah
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan petir
Malam: Hujan ringan

Baca Juga:

Kabupaten Sleman (Mlati)
Pagi: Cerah
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan petir
Malam: Hujan ringan

Kabupaten Bantul (Ringinharjo)
Pagi: Cerah
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Hujan ringan

Berikut ini prakiraan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Kamis 21 Mei 2026.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   cuaca jogja cuaca jogja hari ini Cuaca hari ini cuaca Yogyakarta prakiraan cuaca cuaca Sleman cuaca bantul cuaca gunungkidul cuaca kulon progo

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU