Persiapkan Diri, Jogja Bakal Diguyur Hujan Hari Ini, Kamis 21 Mei 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca di lima kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Secara umum, sebagian besar wilayah Jogja hari ini akan diawal dengan cuaca cerah pada pagi.
Memasuki siang hari, hujan akan mulai turun hampir di seluruh wilayah DIY.
Pada sore hari, di Kota Yogyakarta dan Sleman bahkan akan turun hujan petir.
Hujan dengan intensitas ringan diprakirakan bakal berlangsung hingga malam hari.
Berikut prakiraan cuaca Jogja pada hari ini, Kamis 21 Mei 2026:
Kota Yogyakarta (Gondomanan)
Pagi: Cerah
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan petir
Malam: Hujan ringan
Kabupaten Sleman (Mlati)
Pagi: Cerah
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan petir
Malam: Hujan ringan
Kabupaten Bantul (Ringinharjo)
Pagi: Cerah
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Hujan ringan
