Rekomendasi Film Bioskop Jogja Hari Ini, Kamis 21 Mei 2026

Kamis, 21 Mei 2026 – 07:45 WIB
Jadwal bioskop Jogja hari ini.

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Ingin menghabiskan waktu dengan menonton film di bioskop hari ini? Berikut adalah rangkuman jadwal pemutaran film di berbagai bioskop di Yogyakarta untuk Kamis, 21 Mei 2026.

Ada beberapa film baru yang sedang jadi perbincangan, yaitu Star Wars, Tumbal Proyek dan Semua Akan Baik-Baik Saja.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu adalah film petualangan aksi ini sedang tayang hampir di seluruh bioskop, mulai dari Ambarukmo Plaza, Empire XXI, Jogja City Mall, hingga CGV Hartono Mall dan Transmart Maguwo.

Tumbal Proyek merupakan film horor thriller ini tersedia di hampir semua jaringan bioskop hari ini dengan pilihan jam tayang yang cukup fleksibel dari siang hingga malam hari.

Bagi Anda pencinta drama, Semua Akan Baik-Baik Saja bisa disaksikan di Ambarukmo Plaza, CGV Hartono Mall, dan CGV Transmart Maguwo.

1. Ambarukmo Plaza
Semua Akan Baik-Baik Saja: 11:55, 14:10, 16:25, 21:20
Tumbal Proyek: 12:00, 14:10, 16:20, 18:30, 20:40
Salmokji: Whispering Water: 12:35, 16:40, 20:55
Gudang Merica: 12:45, 14:45, 16:45, 18:45, 20:50
Star Wars: The Mandalorian and Grogu: 12:55, 18:10, 20:45
The Sheep Detectives: 14:30, 18:35
Gohan: 15:30, 18:40

2. Empire XXI & Jogja City Mall
Tumbal Proyek: 12:10, 14:15, 16:20, 18:25, 20:30
Keluarga Suami Adalah Hama: 12:15, 14:30, 16:45, 19:00, 21:15
Star Wars: The Mandalorian and Grogu: 13:15, 15:45, 18:15, 20:45
Michael: 13:20, 18:20, 20:45
Gohan: 15:45 (Empire) | 13:30, 15:15, 17:00, 18:45, 20:30 (JCM)
Monster Pabrik Rambut: 19:00 (Empire) | 18:50, 19:00 (JCM)
Kamu Harus Mati: 13:30, 15:15, 17:00, 18:45, 20:30 (JCM)

3. CGV Hartono Mall Yogyakarta
Star Wars: The Mandalorian and Grogu: Tersedia dalam format 4DX (13:10, 15:50, 18:30, 21:10), SphereX (13:40, 16:20, 19:00, 21:40), dan Velvet (15:20, 18:00, 20:40).
Semua Akan Baik Baik Saja: 12:15, 16:50, 21:25.
Ghost In The Cell: 14:25, 19:15, 21:30.
Tumbal Proyek: 14:35, 19:10.
Gohan: 15:30, 20:45.
Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan: 13:05, 18:20.
The Devil Wears Prada 2 (Velvet): 12:55.
Monster: 16:40.
The Kings Warden: 12:00.

