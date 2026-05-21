Rumah Warga Bantul Terbakar, Terdengar Suara Minta Tolong

Kamis, 21 Mei 2026 – 08:25 WIB
Kebakaran di rumah warga di Panggungharjo, Sewon, Bantul pada Rabu (20/5). Foto: Polres Bantul

jogja.jpnn.com, BANTUL - Sebuah rumah di Krapyak Wetan RT 11, Kelurahan Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul terbakar pada Rabu (20/5).

Kebakaran rumah milik NN (64) itu terjadi sekitar pukul 04.00 WIB.

Saat kejadian, korban sedang tidur. Setelah bangun tiba-tiba ada kepulan asap di kamar sebelah.

"Selanjutnya korban berteriak minta tolong dan membuat penghuni lain terbangun. Kemudian mereka keluar rumah karena api sudah membakar seluruh ruangan," katanya.

Ruangan yang terbakar tersebut merupakan tempat khusus pakaian.

Beberapa saat kemudiam mobil pemadam kebakaran tiba untuk memadamkan kobaran api.

Upaya pemadaman api sedikit mengalami kesulitan karena lokasi kebakaran berada di gang yang tidak bisa dilalui mobil damkar.

Api akhirnya bisa dipadamkan petugas damkar sekitar pukul 05.30 WIB.

