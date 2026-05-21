Warga Sleman Dilarang Buang Limbah Kurban ke Saluran Air

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman mengimbau agar masyarakat tetap menjaga lingkungan saat memotong kurban Iduladha 1447 Hijriah.

Pelaksana Tugas Kepala DLH Sleman Sugeng Riyanta menyarankan agar kemasan daging kurban memakai wadah yang ramah lingkungan.

Menurutnya, wadah besek bisa menjadi alternatif pengganti plastik untuk tempat daging kurban.

"Kami mengharapkan untuk tidak memakai kemasan plastik sekali pakai," katanya, Kamis (21/5).

Kemudian, masyarakat juga diminta untuk tidak membuang limbah berupa darah dan jeroan hewan ke saluran air.

Sugeng menganjurkan solusi mengelola limbah hewan kurban dengan membuat lubang galian tanah.

"Ini adalah salah satu upaya kami agar nanti limbah dari penyelenggaraan kurban tidak menyebar ke mana-mana," ucap Sugeng.

Dia berharap pelaksanaan penyembelihan kurban di Kabupaten Sleman benar-benar memperhatikan lingkungan. (mcr25/jpnn)