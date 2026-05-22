Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Jumat 22 Mei 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Guna meningkatkan keandalan pasokan listrik dan menjaga kualitas jaringan, PT PLN (Persero) UP3 Yogyakarta, Wonosari, dan Sleman menjadwalkan adanya penghentian aliran listrik sementara pada hari ini, Jumat 22 Mei 2026.

Masyarakat diimbau untuk mempersiapkan diri, terutama bagi pelaku usaha dan rumah tangga yang berada di titik lokasi pengerjaan.

Berikut adalah kami sajikan jadwal pemadaman listrik di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Jumat 22 Mei 2026.

Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan : SLEMAN

Waktu : 13.00 - 16.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan

Lokasi Pekerjaan : PT KIHO, Dn Babadan, Pr Purwo Asri, Dn Krendonsari, Dn Duwet, PT Mustika Energi Pratama, PT SAUdan sekitarnya

Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan : SEDAYU

Waktu : 13.00 - 16.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan

Lokasi Pekerjaan : (Bantul) Depok Parangtritis Kretek, Sono Pr Tritis Kretek, Samiran Pr Tritis Kretek, Bungkus Pr Tritis Kretek, RELAY TVRI Depok Kretek, Pengkol Pr Tritis Kretek dan Sekitarnya.

Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan : SEDAYU

Waktu : 13.00 - 16.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan

Lokasi Pekerjaan : (Sedayu) BANDUT LOR, BANDUT KIDUL, PR GRIYA KENCANA, PEDUSAN, NGENTAK, PEDES, PENDUL, PERENG WETAN, PR SEDAYU PERMAI, PR PELITA SEDAYU, PR GRAHA BANGUN SEJAHTERA, NGENTAK, KEPUHAN, dan sekitarnya

Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan kondisi di lapangan. PLN memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi.

Bagi pelanggan yang menggunakan genset, diharapkan dipasang melalui Change Over Switch (COS) agar arus dari genset tidak masuk ke jaringan PLN. Segera hubungi Contact Center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile untuk informasi lebih lanjut dan pengaduan layanan. (mar3/jpnn)