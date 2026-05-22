Sleman Terima 2 Sapi Kurban dari Presiden Prabowo

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan dua ekor sapi untuk disebelih di Kabupaten Sleman. Sapi Bantuan presiden (banpres) tersebut diberikan dalam rangka perayaan hari raya kurban.

Dua ekor sapi itu dibeli oleh pihak istana dengan harga Rp 83 juta.

Plt Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan (DP3) Kabupaten Sleman Rofiq Andriyanto mengatakan dua sapi banpres dibeli dari peternak di wilayah Mlati dan Ngemplak.

"Dua-duanya dihargai Rp 83 juta," katanya, Kamis (21/5).

Menurut Rofiq, awalnya ada lima ekor sapi calon banpres, tetapi hanya dua ekor yang lolos dan dibeli istana.

Selain sapi banpres, Kabupaten Sleman juga menerima bantuan sapi kurban dari Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Rofiq mengatakan DP3 Sleman telah memperketat pemeriksaan kesehatan hewan menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah.

Semua ternak yang masuk ke Pasar Hewan Gamping wajib dicek kesehatannya. Pada tahun sebelumnya, pengecekan kesehatan hanya dilakukan pada kurban yang sudah dibeli.