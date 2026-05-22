JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Sleman Terima 2 Sapi Kurban dari Presiden Prabowo

Sleman Terima 2 Sapi Kurban dari Presiden Prabowo

Jumat, 22 Mei 2026 – 10:00 WIB
Sleman Terima 2 Sapi Kurban dari Presiden Prabowo - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Sapi kurban Presiden Prabowo. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan dua ekor sapi untuk disebelih di Kabupaten Sleman. Sapi Bantuan presiden (banpres) tersebut diberikan dalam rangka perayaan hari raya kurban.

Dua ekor sapi itu dibeli oleh pihak istana dengan harga Rp 83 juta.

Plt Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan (DP3) Kabupaten Sleman Rofiq Andriyanto mengatakan dua sapi banpres dibeli dari peternak di wilayah Mlati dan Ngemplak.

Baca Juga:

"Dua-duanya dihargai Rp 83 juta," katanya, Kamis (21/5).

Menurut Rofiq, awalnya ada lima ekor sapi calon banpres, tetapi hanya dua ekor yang lolos dan dibeli istana.

Selain sapi banpres, Kabupaten Sleman juga menerima bantuan sapi kurban dari Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Baca Juga:

Rofiq mengatakan DP3 Sleman telah memperketat pemeriksaan kesehatan hewan menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah.

Semua ternak yang masuk ke Pasar Hewan Gamping wajib dicek kesehatannya. Pada tahun sebelumnya, pengecekan kesehatan hanya dilakukan pada kurban yang sudah dibeli.

Presiden Prabowo Subianto memberikan dua ekor sapi untuk dikurbankan di Kabupaten Sleman.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   sapi presiden banpres hewan kurban presiden kurban presiden prabowo sapi kurban presiden iduladha pemkab sleman

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU