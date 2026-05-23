Info SIM Keliling Hari Ini, Sabtu 23 Mei 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat yang berdomisili di wilayah Bantul, Sleman, dan Gunungkidul, berikut adalah informasi jadwal pelayanan perpanjangan SIM keliling untuk hari ini, Sabtu 23 Mei 2026.

Harap perhatikan lokasi dan jam operasional yang telah ditentukan agar proses perpanjangan SIM Anda berjalan dengan lancar.

1. Kabupaten Bantul

Pelayanan SIM Keliling di Bantul hari ini difokuskan pada layanan malam hari.

Lokasi: Kantor Parasamya Bantul (Kantor Pemda Bantul)

Waktu: 18.30 – 20.00 WIB

2. Kabupaten Sleman

Pelayanan SIM di Sleman pada hari Sabtu tersedia melalui dua skema:

Satpas Polresta Sleman: 08.00 – 10.00 WIB

SIM Keliling Malam Minggu (Sleman City Hall): 19.00 – 21.00 WIB

3. Kabupaten Gunungkidul

Masyarakat Gunungkidul dapat memanfaatkan layanan jemput bola maupun layanan malam hari:

SIM Keliling: Kecamatan Rongkop (09.00 – Selesai)

Satpas Polres Gunungkidul: 08.00 – 10.00 WIB

Saturday Night Service: Taman Parkir Pasar Argosari, Wonosari (19.00 – Selesai)

Sebelum menuju lokasi pelayanan, pastikan Anda menyiapkan persyaratan yang diperlukan, yaitu KTP asli dan fotokopinya, SIM asli yang masih berlaku (belum melewati masa kedaluwarsa), surat Keterangan Sehat (biasanya tersedia di lokasi pelayanan).

Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kebijakan kepolisian setempat dan kondisi di lapangan. Pastikan untuk membawa alat tulis pribadi dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku di area layanan. (mar3/jpnn)