Jadwal KRL Jogja Solo Hari Ini, Sabtu 23 Mei 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 – 07:05 WIB
Jadwal KRL Jogja Solo hari ini. Foto: Januardi/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Layanan Commuterline KRL rute Yogyakarta menuju Solo dan Palur tetap menjadi andalan mobilisasi masyarakat antara dua kota utama di Jawa Tengah dan DIY.

Berdasarkan data integrasi angkutan umum terbaru, KRL melayani belasan perjalanan setiap harinya dengan tarif terjangkau sebesar Rp 8.000 yang dapat dibayar menggunakan Kartu Multi Pulsa, QRIS, maupun aplikasi GoJek.

Berikut adalah informasi lengkap jadwal keberangkatan KRL dari Stasiun Yogyakarta menuju Solo (Palur) serta estimasi waktu keberangkatan di setiap stasiun yang dilalui:

Jadwal Keberangkatan Utama dari Stasiun Yogyakarta
KRL berangkat dari Stasiun Yogyakarta mulai pagi buta hingga malam hari. Berikut daftar jam keberangkatan dari titik awal:
Pagi: 05:05, 06:00 (Khusus Jumat-Minggu/730F), 07:05, 07:54, 08:49.
Siang: 10:56, 12:07, 13:57.
Sore: 15:01, 16:10, 17:35.
Malam: 18:08, 20:15, 21:20, 22:35.

Berikut adalah waktu keberangkatan dari setiap stasiun menuju arah Palur

Stasiun Yogyakarta (YK): 05:30, 06:50, 07:40, 08:50, 10:25, 11:57, 13:05, 15:20, 16:30, 17:45, 20:16, 22:35.Stasiun Lempuyangan (LPN): 05:36, 06:55, 07:46, 08:55, 10:31, 12:02, 13:11, 15:25, 16:35, 17:50, 20:21, 22:42.
Stasiun Maguwo (MGW): 05:43, 07:02, 07:53, 09:02, 10:38, 12:09, 13:18, 15:32, 16:42, 17:57, 20:28, 22:49.
Stasiun Brambanan (BBN): 05:51, 07:10, 08:01, 09:10, 10:46, 12:17, 13:26, 15:40, 16:59, 18:05, 20:36, 22:57.
Stasiun Srowot (SWT): 05:58, 07:17, 08:08, 09:17, 10:53, 12:24, 13:33, 15:47, 17:06, 18:12, 20:43, 23:04.
Stasiun Klaten (KT): 06:05, 07:24, 08:16, 09:24, 11:01, 12:31, 13:41, 15:54, 17:13, 18:19, 20:50, 23:12.
Stasiun Ceper (CE): 06:14, 07:33, 08:25, 09:33, 11:10, 12:40, 13:50, 16:03, 17:22, 18:28, 20:59, 23:21.
Stasiun Delanggu (DL): 06:21, 07:40, 08:32, 09:40, 11:17, 12:47, 13:57, 16:10, 17:29, 18:35, 21:06, 23:28.
Stasiun Gawok (GW): 06:27, 07:46, 08:38, 09:46, 11:24, 12:53, 14:16, 16:16, 17:35, 18:41, 21:12, 23:35.
Stasiun Purwosari (PWS): 06:34, 07:53, 08:45, 09:53, 11:32, 13:00, 14:23, 16:23, 17:42, 18:48, 21:19, 23:42.
Stasiun Solo Balapan (SLO): 06:40, 08:04, 08:53, 09:59, 11:39, 13:08, 14:30, 16:30, 17:49, 18:56, 21:27, 23:50.
Stasiun Solo Jebres (SK): 06:46, 08:10, 08:59, 10:05, 11:45, 13:13, 14:35, 16:36, 17:55, 19:02, 21:33, 23:56.

Relasi Palur - Yogyakarta (Commuter Line)
Berikut adalah waktu keberangkatan dari setiap stasiun menuju arah Yogyakarta:

Stasiun Palur (PL): 04:55, 06:08, 07:15, 08:50, 10:26, 11:20, 13:40, 14:50, 16:10, 17:05, 18:11, 20:53.
Stasiun Solo Jebres (SK): 05:01, 06:14, 07:21, 08:56, 10:32, 11:26, 13:47, 14:57, 16:16, 17:11, 18:17, 20:59.
Stasiun Solo Balapan (SLO): 05:08, 06:21, 07:29, 09:04, 10:39, 11:33, 13:56, 15:08, 16:24, 17:20, 18:25, 21:06.
Stasiun Purwosari (PWS): 05:13, 06:26, 07:35, 09:10, 10:45, 11:39, 14:02, 15:14, 16:30, 17:26, 18:32, 21:12.
Stasiun Gawok (GW): 05:20, 06:33, 07:42, 09:17, 10:52, 11:46, 14:09, 15:21, 16:37, 17:33, 18:39, 21:19.
Stasiun Delanggu (DL): 05:26, 06:39, 07:48, 09:23, 10:58, 11:52, 14:15, 15:27, 16:43, 17:39, 18:45, 21:25.
Stasiun Ceper (CE): 05:33, 06:46, 07:55, 09:30, 11:05, 11:59, 14:22, 15:34, 16:50, 17:46, 18:52, 21:32.
Stasiun Klaten (KT): 05:42, 06:55, 08:04, 09:39, 11:14, 12:08, 14:32, 15:43, 16:59, 17:55, 19:01, 21:41.
Stasiun Srowot (SWT): 05:49, 07:02, 08:11, 09:46, 11:21, 12:15, 14:39, 15:50, 17:06, 18:02, 19:08, 21:48.
Stasiun Brambanan (BBN): 05:56, 07:09, 08:18, 09:53, 11:28, 12:22, 14:46, 15:57, 17:13, 18:09, 19:15, 21:55.
Stasiun Maguwo (MGW): 06:04, 07:17, 08:26, 10:01, 11:36, 12:30, 14:54, 16:05, 17:21, 18:17, 19:23, 22:03.
Stasiun Lempuyangan (LPN): 06:11, 07:24, 08:35, 10:12, 11:43, 12:37, 15:01, 16:12, 17:28, 18:24, 19:30, 22:10.

Berikut ini jadwal keberangkatan pulang pergi KRL Yogyakarta-Solo hari ini, Sabtu 23 Mei 2026.
