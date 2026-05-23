Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Sabtu 23 Mei 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Ingin menghabiskan waktu dengan menonton film di bioskop hari ini? Berikut adalah rangkuman jadwal pemutaran film di berbagai bioskop di Yogyakarta untuk Sabtu, 23 Mei 2026.

Ada beberapa film baru yang sedang jadi perbincangan, yaitu Star Wars, Tumbal Proyek dan Semua Akan Baik-Baik Saja.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu adalah film petualangan aksi ini sedang tayang hampir di seluruh bioskop, mulai dari Ambarukmo Plaza, Empire XXI, Jogja City Mall, hingga CGV Hartono Mall dan Transmart Maguwo.

Tumbal Proyek merupakan film horor thriller ini tersedia di hampir semua jaringan bioskop hari ini dengan pilihan jam tayang yang cukup fleksibel dari siang hingga malam hari.

Bagi Anda pencinta drama, Semua Akan Baik-Baik Saja bisa disaksikan di Ambarukmo Plaza, CGV Hartono Mall, dan CGV Transmart Maguwo.

Berikut adalah rangkuman jadwal pemutaran film di berbagai bioskop di Yogyakarta untuk hari ini, Sabtu 23 Mei 2026.

1. Ambarukmo Plaza

Semua Akan Baik-Baik Saja: 12:00, 14:15, 16:30, 18:45, 21:00

The Sheep Detectives: 12:00, 16:20, 20:45

Tumbal Proyek: 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50

Gohan: 12:45, 18:00

Gudang Merica: 13:05, 15:05, 17:05, 19:05, 21:05

Hokum: 14:10, 18:30

Star Wars: The Mandalorian and Grogu: 15:25, 20:40

2. Empire XXI