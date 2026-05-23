Sumbu Filosofi Berlanjut ke Selatan, Panggung Krapyak Bakal Terdampak Penataan

Sabtu, 23 Mei 2026 – 19:15 WIB
Bangunan Panggung Krapyak yang berada di Kabupaten Bantul. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan melanjutkan penataan kawasan Sumbu Filosofi.

Setelah menutup parkiran Abu Bakar Ali dan menjadikannya ruang terbuka hijau, penataan akan dilanjutkan ke selatan.

Salah satu bangunan ikonik yang bakal terdampak adalah Panggung Krapyak.

Panggung Krapyak adalah sebuah bangunan bersejarah berbentuk kotak (kubus) yang terletak di Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul. Sekitar 1,6–2 km di selatan Keraton Yogyakarta.

Pemerintah DIY berencana menata Panggung Krapyak sebagai bagian dari garis imajiner Sumbu Filosofi.

Sekretaris DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan pihaknya terlebih dahulu akan mengidentifikasi terkait status lahannya.

“Di sana aktivitas ekonominya cukup padat, permukimannya juga cukup padat sehingga memang tidak mudah. Makanya perlu mengidentifikasi, baik dari sisi kepemilikan lahan maupun kemungkinan-kemungkinan pengembangannya," ujarnya pada Kamis (21/5).

Ni Made mengatakan bahwa status pertanahan menjadi urgen untuk diselesaikan karena sudah disinggung oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam Rapat Rencana Penataan Sumbu Filosofi Segmen Selatan.

