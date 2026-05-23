Gunungkidul dan Kulon Progo Jadi Penyangga Utama Pasokan Kurban di Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menjelang perayaan Iduladha 2026, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memastikan ketersediaan kurban di wilayah Jogja dalam kondisi aman dan mencukupi.

Dua kabupaten, yakni Gunungkidul dan Kulon Progo, dipastikan menjadi penyangga utama pasokan ternak untuk wilayah DIY, khususnya bagi kebutuhan di Kota Yogyakarta.

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DPKP DIY Agung Ludiro mengatakan bahwa berdasarkan hasil pemantauan stok dua pekan terakhir, kedua kabupaten tersebut mengalami surplus ternak, baik untuk komoditas sapi maupun kambing.

"Untuk yang sangat surplus itu di Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo. Jadi, dua kabupaten itu menjadi penyangga untuk beberapa kabupaten/kota di wilayah DIY, khususnya di Kota Yogyakarta," ujar Agung di Yogyakarta, Sabtu (23/5).

Selain ketersediaan stok, DPKP DIY juga menekankan aspek kesehatan hewan sebagai prioritas utama.

Agung memastikan seluruh hewan untuk kurban yang beredar di DIY dalam kondisi aman dan memiliki kualitas yang sangat baik.

Prosedur pengawasan dilakukan secara ketat dan berjenjang. Setiap hewan yang didatangkan dari luar DIY diwajibkan memiliki kelengkapan dokumen surat keterangan kesehatan hewan sejak dari daerah asal hingga tiba di DIY.

"Kami pastikan hewan kurban yang beredar di DIY dalam kondisi yang cukup aman. Sesampainya di sini pun, hingga hari pelaksanaan kurban nanti, tim dari kabupaten/kota serta Balai Besar Veteriner akan rutin melakukan pemeriksaan untuk memastikan hewan tersebut layak diperjualbelikan," tegasnya.