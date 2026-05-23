JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Bangkai Penyu Berukuran Besar Terdampar di Pantai Parangkusumo

Bangkai Penyu Berukuran Besar Terdampar di Pantai Parangkusumo

Sabtu, 23 Mei 2026 – 21:05 WIB
Bangkai Penyu Berukuran Besar Terdampar di Pantai Parangkusumo - JPNN.com Jogja
Bangkai penyu ditemukan di Pantai Parangkusumo Bantul. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, BANTUL - Sebuah pemandangan memprihatinkan terjadi di pesisir Pantai Parangkusumo, Bantul, Yogyakarta, pada Sabtu pagi (23/5). Seekor penyu, yang merupakan satwa laut dilindungi, ditemukan terdampar dalam kondisi mati dan membusuk di bibir pantai.

Tim Satlinmas Rescue Istimewa (SRI) Wilayah III Parangtritis segera turun tangan untuk melakukan evakuasi dan penguburan bangkai satwa tersebut guna mengantisipasi penyebaran bau busuk yang menyengat bagi wisatawan maupun warga sekitar.

Penyu merupakan hewan yang dilindungi karena populasinya terus menurun akibat perburuan liar, perdagangan ilegal, dan kerusakan habitat, serta perannya penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut seperti padang lamun dan terumbu karang.

Baca Juga:

Koordinator Satlinmas Rescue Istimewa Wilayah III Parangtritis Sektiaji Bagus mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan penemuan bangkai penyu tersebut dari warga setempat sekitar pukul 07.00 WIB.

"Setelah menerima informasi dari warga, petugas SAR langsung menuju lokasi untuk melakukan pemeriksaan awal," ujar Sektiaji saat dikonfirmasi, Sabtu (23/5).

Proses identifikasi di lokasi kejadian dilakukan oleh dua personel SAR dengan dibantu oleh personel Ditpolair Polda DIY dan warga setempat.

Baca Juga:

Berdasarkan hasil pemeriksaan, penyu tersebut memiliki dimensi yang cukup besar, dengan panjang tubuh mencapai 101 cm, lebar 51 cm, dan diameter 102 cm.

Sektiaji mengungkapkan bahwa kondisi bangkai saat ditemukan sudah dalam keadaan rusak parah.

Warga menemukan bangkai penyu berukuran cukup besar terdampar di Pantai Parangkusumo. Tim SAR langsung meluncur ke lokasi.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   bangkai penyu bangkai penyu di bantul penyu penangkaran penyu di jogja pantai Parangkusumo tim SAR

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU