Polisi Ungkap Pemicu Kebakaran Rumah Pemotongan Ayam di Sleman
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sebuah rumah di Margomulyo, Seyegan, Kabupaten Sleman terbakar pada Minggu (24/5). Rumah yang terbakar merupakan tempat pemotongan ayam.
Berdasarkan keterangan pemilik, kejadian tersebut dalam dua hari terakhir terjadi beberapa kali.
Pintu kamar mandi dan handuk terbakar pada Jumat (22/5) dan terjadi lagi pada Sabtu (23/5) yang melalap kasur hingga kursi.
Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro mengatakan pihaknya telah menerjunkan tim gegana ke lokasi.
"Hasil pemeriksaan tim Gegana Polda DIY, kebakaran dipicu adanya kebocoran gas metana dari septic tank yang saluran pembuangan gasnya tidak sesuai standar," katanya.
Akibatnya, gas kemudian masuk ke dalam rumah sehingga memicu kebakaran.
"Tim gegana menyarankan agar septic tank segera dibongkar dan dilakukan penggantian pipa pembuangan sesuai dengan standar keamanan," ucapnya.
