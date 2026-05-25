Cegah Kejahatan Jalanan, Polres Bantul Patroli di Titik Rawan

Senin, 25 Mei 2026 – 18:30 WIB
Polres Bantul menggelar patroli malam di titik rawan, Minggu (24/5). Foto: Humas Polres Bantul

jogja.jpnn.com, BANTUL - Polres Bantul mengerahkan personelnya dalam skala besar untuk melaksanakan patroli pada Minggu (24/5).

Patroli kali ini dalam upaya menekan kriminalitas dan kejahatan jalanan di wilayah Bantul.

Kapolres Bantul AKBP Bayu Puji Hariyanto mengatakan upaya preventif ini menyasar kejahatan jalanan berupa tawuran, geng motor, begal dan balap liar.

"Patroli skala besar ini bertujuan sebagai deteksi dini untuk mencegah niat para pelaku kejahatan melalui kehadiran fisik aparat gabungan di lapangan," katanya.

Selain itu, ia memastikan anak buahnya akan merespons cepat setiap laporan demi menjaga kekondusifan wilayah.

"Kami siap menindak tegas dan terukur terhadap segala bentuk tindak anarkis maupun kriminalitas konvensional," kata kapolres.

Adapun lokasi yang diwaspadai adalah daerah perbatasan, tempat yang minim penerangan, kawasan wisata, pusat perekonomian hingga keramaian.

Kapolres juga mengimbau agar orang tua untuk ikut mengawasi putra-putri mereka terutama menjelang malam hari. (mcr25/jpnn)

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

TAGS   patroli polres bantul bantul kejahatan jalanan Klitih kejahatan jalanan jogja

