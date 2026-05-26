Atlet Judo DIY Berjaya di Kancah Internasional, Borong 3 Medali di Vietnam

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh atlet asal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dua pejudo asal Bumi Mataram sukses mengharumkan nama Indonesia dengan membawa pulang total tiga medali perunggu dalam ajang Southeast Asia Judo Championships 2026 yang berlangsung di Bac Ninh, Vietnam, pada 19-24 Mei 2026.

Kedua atlet tersebut adalah Ridho Barokalloh dan Hagia Sofia Radityo.

Ridho Barokalloh meraih medali perunggu dalam kategori Senior -73 kg putra.

Baca Juga: Atlet Bantul Peraih Medali di Porda DIY Segera dapat Bonus

Sedangkan Hagia Sofia Radityo sukses menyabet dua medali perunggu sekaligus, masing-masing dari kategori Junior -48 kg putri dan Senior -48 kg putri.

Ketua Umum Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI) DIY Toga Pramandita memberikan apresiasi tinggi atas perjuangan kedua atletnya.

Khusus untuk Ridho, raihan medali ini dinilai sangat heroik mengingat kondisi fisiknya yang belum pulih total.

Baca Juga: Porda DIY Ajang Strategis Manyaring Atlet

"Ini merupakan hasil dan perjuangan yang luar biasa. Ridho sebenarnya bisa meraih hasil yang lebih baik, tetapi karena dua minggu sebelum pertandingan mengalami cedera dislokasi bahu, ia bertanding tidak dalam performa terbaiknya," ujar Toga di Yogyakarta, Senin (25/5).

Bagi Hagia, torehan dua medali perunggu ini menjadi catatan emas tersendiri karena merupakan pengalaman pertamanya berlaga di kancah internasional.