Janji Evaluasi UPN Veteran Yogyakarta Setelah Kasus Pelecehan Seksual Mencuat

Selasa, 26 Mei 2026 – 08:15 WIB
Dosen dan mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta membaca Deklarasi Pernyataan Sikap mereka terkait penolakan terhadap kekerasan di lingkungan pada Senin (24/5). Foto: Humas UPN Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Universita Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta berjanji akan mengevaluasi sistem kelembagaan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Kampus yang terletak di Ringroad Utara itu menjadi perhatian publik setelah terbongkarnya kasus pelecehan seksual yang melibatkan beberapa dosen.

Janji evaluasi itu dinyatakan dalam aksi solidaritas dengan membacakan Deklarasi Pernyataan Sikap secara serentak di berbagai fakultas pada 25-26 Mei 2026.

Pihak dekanat dari berbagai fakultas menyatakan sikap untuk melakukan pembenahan internal.

Dekan Fakultas Pertanian Budi Widayanto menegaskan bahwa evaluasi tata kelola kelembagaan akan segera dilakukan guna memastikan pencegahan kekerasan seksual berjalan efektif.

Hal senada juga diutarakan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Januar Eko Prasetio. Dia menekankan kebijakan zero tolerance di fakultasnya.

"Fakultas Ekonomi dan Bisnis tidak memberikan toleransi sedikit pun terhadap segala bentuk kekerasan, pelecehan, maupun kejahatan seksual di lingkungan kampus, baik yang dilakukan secara fisik, nonfisik, maupun melalui media digital," tegas Januar.

Hasil Investigasi Satgas PPKPT
Kasus ini mulai diusut sejak 19 Mei 2026 oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKPT) UPN Veteran Yogyakarta.

Para pejabat dekanat di UPN Veteran Yogyakarta berjanji akan melakukan evaluasi kelembagaan setelah kasus pelecehan seksual mencuat.
