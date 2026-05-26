JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Sambut Rombongan Biksu, Sultan HB X Ajak Masyarakat Menghormati Perbedaan

Sambut Rombongan Biksu, Sultan HB X Ajak Masyarakat Menghormati Perbedaan

Selasa, 26 Mei 2026 – 09:00 WIB
Sambut Rombongan Biksu, Sultan HB X Ajak Masyarakat Menghormati Perbedaan - JPNN.com Jogja
Rombongan bhikkhu tiba di Kota Yogyakarta pada Senin (24/5). Foto: Humas Pemda DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakrta Sri Sultan Hamengku Buwono X menerima rombongan 57 biksu di Bangsal Kepatihan pada Senin (24/5).

Puluhan biksu itu adalah peserta Indonesia Walk for Peace 2026 yang berjalan kaki dari Bali hingga Candi Borobudur.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari perayaan umat Buddha yang akan menyambut Hari Raya Waisak 2570 BE.

Baca Juga:

Dalam sambutannya, Sultan HB X menilai bahwa apa yang dilakukan oleh para biksu itu bukan sekadar perjalanan fisik.

"Ia adalah simbolisasi langkah maju, menuju masa depan bangsa yang harmonis dan bermartabat, melalui penyebaran energi positif dan harmoni antarumat beragama," ujarnya.

Sultan mengatakan umat manusian pada hakikatnya memang diciptakan berbeda-beda.

Baca Juga:

"Memang, Tuhan menciptakan yang berbeda-beda. Ya, beda kulitnya, berbeda rasnya. Jadi, keberagaman suku, agama, dan budaya adalah kekayaan yang menyatukan, bukan memisahkan bangsa," katanya.

Ketua Panitia IWFP 2026 DIY Tandean Harry Setio mengajak masyarakat untuk menunjukkan sikap terbuka dan toleransi antarumat beragama.

Perjalanan rombongan biksu telah tiba di Yogyakarta, mereka disambut oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   Sri Sultan Hamengku Buwono X rombongan biksu Indonesia Walk for Peace bhikkhu waisak 2026 biksu umat buddha buddha

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU