Sambut Rombongan Biksu, Sultan HB X Ajak Masyarakat Menghormati Perbedaan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakrta Sri Sultan Hamengku Buwono X menerima rombongan 57 biksu di Bangsal Kepatihan pada Senin (24/5).

Puluhan biksu itu adalah peserta Indonesia Walk for Peace 2026 yang berjalan kaki dari Bali hingga Candi Borobudur.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari perayaan umat Buddha yang akan menyambut Hari Raya Waisak 2570 BE.

Dalam sambutannya, Sultan HB X menilai bahwa apa yang dilakukan oleh para biksu itu bukan sekadar perjalanan fisik.

"Ia adalah simbolisasi langkah maju, menuju masa depan bangsa yang harmonis dan bermartabat, melalui penyebaran energi positif dan harmoni antarumat beragama," ujarnya.

Sultan mengatakan umat manusian pada hakikatnya memang diciptakan berbeda-beda.

"Memang, Tuhan menciptakan yang berbeda-beda. Ya, beda kulitnya, berbeda rasnya. Jadi, keberagaman suku, agama, dan budaya adalah kekayaan yang menyatukan, bukan memisahkan bangsa," katanya.

Ketua Panitia IWFP 2026 DIY Tandean Harry Setio mengajak masyarakat untuk menunjukkan sikap terbuka dan toleransi antarumat beragama.