Pemerintah DIY Soroti Pembubaran Ibadah di Gereja Bantul, Minta Utamakan Dialog

jogja.jpnn.com, BANTUL - Aksi pembubaran paksa ibadah di Gereja Misi Sejahtera (GMS) di Jalan Ringroad Selatan, Panggungharjo, Sewon, Kabupaten Bantul tengah menjadi sorotan publik.

Massa dari Front Jihad Islam (FJI) mendatangi GMS pada Minggu (24/5) dan memaksa jemaat untuk menghentikan prosesi ibadah.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DIY Lilik Andi Aryanto menyayangkan kejadian tersebut.

"Penyelesaian dinamika sosial sama sekali tidak boleh dilakukan dengan pengerahan massa, intimidasi atau tindakan yang bisa memicu rasa takut," kata Lilik, Senin (25/5).

Menurutnya, persoalan tersebut semestinya diselesaikan di ruang dialog.

"Kami mengajak masyarakat kembali menggunakan semangat dialog dan musyawarah mufakat melalui perangkat yang ada seperti RT, RW, maupun kelurahan," ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Bantul dan Polres Bantul disebut telah melaksanakan mediasi yang menghadirkan kedua pihak yang berseberangan.

Kabidhumas Polda DIY Kombes Pol Ihsan menegaskan tindakan intimidasi di ruang publik tidak dapat dibenarkan.