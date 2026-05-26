Aturan Pelaksanaan Lomba Takbir Keliling di Bantul

jogja.jpnn.com, BANTUL - Seluruh rangkaian perayaan Iduladha di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta bakal dikawal polisi.

Ratusan personel kepolisian akan mengamankan kegiatan malam takbiran hingga lomba takbir keliling

Upaya ini bertujuan untuk menjaga kondusifitas di wilayah Kabupaten Bantul selama kegiatan keramaian ini berlangsung.

Kapolres Bantul AKBP Bayu Puji Hariyanto memastikan sebanyak 884 personel akan diterjunkan mulai malam ini.

"Mereka akan disebar di berbagai titik strategis dan pusat-pusat keramian masyarakat," katanya.

Untuk itu, masyarakat yang melaksanakan lomba takbir keliling diminta untuk mematuhi aturan yang telah dibuat.

"Kegiatan dibatasi secara ketat dan wajib membubarkan diri serta selesai selambat-lambatnya pada pukul 23.00 WIB," ujarnya.

Selain itu, rute yang diperbolehkan hanya di sekitar kapanewon masing-masing.