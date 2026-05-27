Menuju Long Weekend, Penumpang Kereta Api di Yogyakarta Meningkat

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Masyarakat bersiap menyambut libur hari raya kurban dan cuti bersama tengah pekan ini.

Gelombang masyarakat yang akan memanfaatkan momen liburan ini mulai terasa di stasiun yang ada di Daop 6 Yogyakarta.

KAI Daop 6 Yogyakarta mencatat hingga Selasa (26/5) ada 43.490 penumpang tiba dan berangkat menggunakan kereta api jarak jauh di Doap 6.

Menurut Manager KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih, adanya peningkatan penumpang dibandingkan Selasa sebelumnya.

Novi mengatakan kenaikan untuk penumpang berangkat mencapai 75 persen.

"Sedangkan angka kedatangan menunjukkan peningkatan 50 persen di mana pada Selasa biasanya rata-rata sebanyak 15.000 penumpang datang di Daop 6," kata Feni.

Pihaknya memprediksi peningkatan volume penumpang masih akan terjadi hingga 29 Mei 2026.

"Puncak arus balik long weekend atau keberangkatan akan terjadi pada Senin 1 Juni 2026 di mana berdasarkan pantauan data hari ini sebanyak 23.657 penumpang akan berangkat dari wilayah Daop 6," ujarnya.