JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Menuju Long Weekend, Penumpang Kereta Api di Yogyakarta Meningkat

Menuju Long Weekend, Penumpang Kereta Api di Yogyakarta Meningkat

Rabu, 27 Mei 2026 – 07:26 WIB
Menuju Long Weekend, Penumpang Kereta Api di Yogyakarta Meningkat - JPNN.com Jogja
Aktivitas penumpang di Daop 6 Yogyakarta mengalami peningkatan menjelang long weekend. Foto: Humas KAI

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Masyarakat bersiap menyambut libur hari raya kurban dan cuti bersama tengah pekan ini.

Gelombang masyarakat yang akan memanfaatkan momen liburan ini mulai terasa di stasiun yang ada di Daop 6 Yogyakarta. 

KAI Daop 6 Yogyakarta mencatat hingga Selasa (26/5) ada 43.490 penumpang tiba dan berangkat menggunakan kereta api jarak jauh di Doap 6.

Baca Juga:

Menurut Manager KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih, adanya peningkatan penumpang dibandingkan Selasa sebelumnya. 

Novi mengatakan kenaikan untuk penumpang berangkat mencapai 75 persen.

"Sedangkan angka kedatangan menunjukkan peningkatan 50 persen di mana pada Selasa biasanya rata-rata sebanyak 15.000 penumpang datang di Daop 6," kata Feni.

Baca Juga:

Pihaknya memprediksi peningkatan volume penumpang masih akan terjadi hingga 29 Mei 2026.

"Puncak arus balik long weekend atau keberangkatan akan terjadi pada Senin 1 Juni 2026 di mana berdasarkan pantauan data hari ini sebanyak 23.657 penumpang akan berangkat dari wilayah Daop 6," ujarnya. 

KAI Daop 6 Yogyakarta mencatat peningkatan penumpang kereta api jarak jauh menjelang libur panjang Iduladha.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   daop 6 Yogyakarta cuti bersama iduladha long weekend wisata jogja libur panjang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU