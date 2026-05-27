Libur Panjang Iduladha, Ribuan Pelancong Mulai Datang ke Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Suasana libur panjang Hari Raya Iduladha membawa dampak signifikan terhadap sektor pariwisata di Yogyakarta. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 6 Yogyakarta mencatat lonjakan volume penumpang yang sangat tinggi sejak Rabu (27/5).

Hingga pukul 11.00 WIB hari ini, tercatat 33.406 penumpang telah memadati stasiun-stasiun di wilayah Daop 6. Angka ini mencerminkan tingginya antusiasme masyarakat untuk menghabiskan waktu libur di Kota Pelajar dan sekitarnya.

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih memperinci bahwa dari total 33.406 penumpang tersebut, 20.167 orang merupakan penumpang yang tiba (datang) di wilayah Daop 6, sementara 13.239 orang lainnya melakukan keberangkatan.

"Untuk kedatangan, terjadi lonjakan signifikan sebesar 34 persen dibandingkan hari Selasa yang rata-rata di angka 15.000 penumpang," ujar Feni di Yogyakarta, Rabu (27/5).

Feni menambahkan bahwa angka tersebut bersifat dinamis dan diprediksi akan terus bertambah seiring dengan masih dilayaninya pemesanan tiket go show hingga tengah malam nanti.

Prediksi Puncak Arus Balik

Berdasarkan pantauan KAI Daop 6, mobilitas wisatawan diperkirakan akan berlangsung cukup panjang.

Arus kedatangan diprediksi masih akan tetap tinggi hingga Jumat (29/5), sementara arus keberangkatan diperkirakan meningkat tajam mulai Sabtu (30/5).

Puncak arus balik diprediksi terjadi pada Senin (1/6) dengan data sementara sebanyak 24.756 penumpang sudah terjadwal berangkat pada hari tersebut.