Jadwal KRL Commuter Line Yogyakarta-Solo Hari Ini, Kamis 28 Mei 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Layanan Commuter Line (KRL) relasi Yogyakarta–Solo–Palur tetap menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada hari ini, Kamis (28/5/2026), moda transportasi favorit ini kembali melayani belasan perjalanan dengan tarif tetap yang terjangkau, yakni Rp 8.000 per orang.

Jika ingin membayar, penumpang dapat menggunakan Kartu Multi Trip (KMT), QRIS, maupun aplikasi GoJek, sehingga proses transaksi menjadi lebih praktis dan efisien.

Berikut adalah perincian jadwal keberangkatan KRL Commuter Line untuk hari ini, Kamis 28 Mei 2026, berdasarkan data rute yang tersedia:

Arah Yogyakarta menuju Solo & Palur

Berikut adalah jam keberangkatan dari masing-masing stasiun untuk relasi ke arah timur:

Stasiun Yogyakarta: 05:30, 06:50, 07:40, 08:50, 10:25, 11:57, 13:05, 15:20, 16:30, 17:45, 20:16, 22:35

Stasiun Lempuyangan: 05:36, 06:55, 07:46, 08:55, 10:31, 12:02, 13:11, 15:25, 16:35, 17:50, 20:21, 22:42

Stasiun Maguwo: 05:43, 07:02, 07:53, 09:02, 10:38, 12:09, 13:18, 15:32, 16:42, 17:57, 20:28, 22:49

Stasiun Brambanan: 05:51, 07:10, 08:01, 09:10, 10:46, 12:17, 13:26, 15:40, 16:59, 18:05, 20:36, 22:57

Stasiun Srowot: 05:58, 07:17, 08:08, 09:17, 10:53, 12:24, 13:33, 15:47, 17:06, 18:12, 20:43, 23:04

Stasiun Klaten: 06:05, 07:24, 08:16, 09:24, 11:01, 12:31, 13:41, 15:54, 17:13, 18:19, 20:50, 23:12

Stasiun Ceper: 06:14, 07:33, 08:25, 09:33, 11:10, 12:40, 13:50, 16:03, 17:22, 18:28, 20:59, 23:21

Stasiun Delanggu: 06:21, 07:40, 08:32, 09:40, 11:17, 12:47, 13:57, 16:10, 17:29, 18:35, 21:06, 23:28

Stasiun Gawok: 06:27, 07:46, 08:38, 09:46, 11:24, 12:53, 14:16, 16:16, 17:35, 18:41, 21:12, 23:35

Stasiun Purwosari: 06:34, 07:53, 08:45, 09:53, 11:32, 13:00, 14:23, 16:23, 17:42, 18:48, 21:19, 23:42

Stasiun Solo Balapan: 06:40, 08:04, 08:53, 09:59, 11:39, 13:08, 14:30, 16:30, 17:49, 18:56, 21:27, 23:50

Stasiun Solo Jebres: 06:46, 08:10, 08:59, 10:05, 11:45, 13:13, 14:35, 16:36, 17:55, 19:02, 21:33, 23:56

Arah Palur menuju Yogyakarta

Berikut adalah jam keberangkatan dari masing-masing stasiun untuk relasi ke arah barat:

Stasiun Palur: 04:55, 06:08, 07:15, 08:50, 10:26, 11:20, 13:40, 14:50, 16:10, 17:05, 18:11, 20:53

Stasiun Solo Jebres: 05:01, 06:14, 07:21, 08:56, 10:32, 11:26, 13:47, 14:57, 16:16, 17:11, 18:17, 20:59

Stasiun Solo Balapan: 05:08, 06:21, 07:29, 09:04, 10:39, 11:33, 13:56, 15:08, 16:24, 17:20, 18:25, 21:06

Stasiun Purwosari: 05:13, 06:26, 07:35, 09:10, 10:45, 11:39, 14:02, 15:14, 16:30, 17:26, 18:32, 21:12

Stasiun Gawok: 05:20, 06:33, 07:42, 09:17, 10:52, 11:46, 14:09, 15:21, 16:37, 17:33, 18:39, 21:19

Stasiun Delanggu: 05:26, 06:39, 07:48, 09:23, 10:58, 11:52, 14:15, 15:27, 16:43, 17:39, 18:45, 21:25

Stasiun Ceper: 05:33, 06:46, 07:55, 09:30, 11:05, 11:59, 14:22, 15:34, 16:50, 17:46, 18:52, 21:32

Stasiun Klaten: 05:42, 06:55, 08:04, 09:39, 11:14, 12:08, 14:32, 15:43, 16:59, 17:55, 19:01, 21:41

Stasiun Srowot: 05:49, 07:02, 08:11, 09:46, 11:21, 12:15, 14:39, 15:50, 17:06, 18:02, 19:08, 21:48

Stasiun Brambanan: 05:56, 07:09, 08:18, 09:53, 11:28, 12:22, 14:46, 15:57, 17:13, 18:09, 19:15, 21:55

Stasiun Maguwo: 06:04, 07:17, 08:26, 10:01, 11:36, 12:30, 14:54, 16:05, 17:21, 18:17, 19:23, 22:03

Stasiun Lempuyangan: 06:11, 07:24, 08:35, 10:12, 11:43, 12:37, 15:01, 16:12, 17:28, 18:24, 19:30, 22:10

Pastikan Anda datang lebih dahulu dari jadwal yang tersedia agar tidak terlambat. (mar3/jpnn)