Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Kamis 28 Mei 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Ingin menghabiskan waktu dengan menonton film di bioskop hari ini? Berikut adalah rangkuman jadwal pemutaran film di berbagai bioskop di Yogyakarta untuk Kamis, 28 Mei 2026.

Ada beberapa film baru yang sedang jadi perbincangan, yaitu Star Wars, Tumbal Proyek dan Semua Akan Baik-Baik Saja.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu adalah film petualangan aksi ini sedang tayang hampir di seluruh bioskop, mulai dari Ambarukmo Plaza, Empire XXI, Jogja City Mall, hingga CGV Hartono Mall dan Transmart Maguwo.

Baca Juga: Tebar Edukasi Soal Pangan Nabati di Festival Rock

Tumbal Proyek merupakan film horor thriller ini tersedia di hampir semua jaringan bioskop hari ini dengan pilihan jam tayang yang cukup fleksibel dari siang hingga malam hari.

Bagi Anda pencinta drama, Semua Akan Baik-Baik Saja bisa disaksikan di Ambarukmo Plaza, CGV Hartono Mall, dan CGV Transmart Maguwo.

Berikut adalah rangkuman jadwal pemutaran film di berbagai bioskop di Yogyakarta untuk hari ini, Kamis 28 Mei 2026.

Baca Juga: Menilik Perjuangan Warga Kendeng dalam Pameran Nyawiji Ibu Bumi

1. Ambarukmo Plaza

Passenger: 12:25, 18:55

Badut Gendong: 12:30, 14:35, 16:40, 18:45, 20:50

Sekawan Limo 2: Gunung Klawih: 12:30, 13:15, 14:55, 15:40, 16:30, 17:20, 18:05, 19:45, 20:30

Children of Heaven: 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00

Tumbal Proyek: 14:20, 20:50

2. Empire XXI

Sekawan Limo 2: Gunung Klawih: 12:00, 13:00, 14:20, 15:20, 16:40, 17:40, 18:25, 19:00, 20:00, 20:30, 21:20

Suamiku Lukaku: 12:40, 16:35

Hokum: 12:40, 16:35

Children of Heaven: 13:05, 15:00, 16:55, 18:50, 20:45

Tumbal Proyek: 14:30, 20:45

Passenger: 14:45, 18:40