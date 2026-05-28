JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Polisi Mulai Menyelidiki Peristiwa Pembubaran Ibadah di GMS Bantul

Polisi Mulai Menyelidiki Peristiwa Pembubaran Ibadah di GMS Bantul

Kamis, 28 Mei 2026 – 08:35 WIB
Polisi Mulai Menyelidiki Peristiwa Pembubaran Ibadah di GMS Bantul - JPNN.com Jogja
Gedung Gereja Misi Sejahtera (GMS) di Ringroad Selatan pascapembubaran. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, BANTUL - Polisi saat ini sedang menyelediki peristiwa pembubaran paksa ibadah jemaat Gereja Misi Sejahtera (GMS) Bantul.

Pembubaran paksa yang dilakukan massa dari Front Jihad Islam (FJI) itu terjadi saat ibadah berlangsung pada Minggu (24/5).

Dalam rekaman CCTV milik GMS Bantul, sekelompok orang tiba-tiba memasuki gereja yang berlokasi di Ringroad Selatan tersebut.

Baca Juga:

Kabidhumas Polda DIY Kombes Pol Ihsan mengatakan saat ini pihaknya sedang mengumpulkan barang bukti dan meminta keterangan sejumlah saksi.

"Tim sedang mengumpulkan barang bukti dan keterangan dari saksi serta mendalami kronologi secara utuh guna membuat terang peristiwa tersebut," ujar Ihsan, Rabu (27/5).

Ihsan mengatakan Polda DIY akan mengusut kasus intimidasi tersebut secara transparan dan profesional.

Baca Juga:

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang memecah belah di media sosial dan percayakan penyelesaian ini kepada aparat penegak hukum dan pemerintah daerah," katanya.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menegaskan tindakan persekusi terhadap masyarakat yang sedang beribadah sama sekali tidak dibenarkan.

Polda DIY saat ini sedang menyelidiki dugaan tindak pidana aksi pembubaran ibadah di Gereja Misi Sejahtera atau GMS di Kabupaten Bantul.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   Polda DIY pembubaran ibadah gereja gms bantul Bupati Bantul bantul front jihad islam FJI gereja bantul gereja misi sejahtera

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU