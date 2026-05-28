UPN Yogyakarta Buka Pendaftaran Calon Rektor Periode 2026-2030

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - UPN Veteran Yogyakarta mengumumkan pembukaan seleksi rektor periode 2026-2030. Masa bakti Mohamad Irhas Effendi sebagai rektor UPN Yogyakarta akan berakhir pada Oktober 2026 mendatang.

Ketentuan pemilihan Rektor tertuang dalam Pengumuman Nomor: 03/UN62/PPR/2026 Tentang Seleksi Terbuka Jabatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Periode 2026-2030.

Pemilihan rektor UPN Yogyakarta akan diselenggarakan secara terbuka dan transparan.

Ketua Panitia Pemilihan Rektor (PPR) UPN Veteran Yogyakarta Eko Teguh Paripurno mengatakan bahwa jabatan ini terbuka untuk pegawai negeri sipil (PNS) yang memenuhi kualifikasi yang ditentukan.

"Kami mengundang putra-putri terbaik bangsa, khususnya para akademisi yang memiliki komitmen tinggi, untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan ini, serta membawa UPN Yogyakarta bertransformasi menjadi perguruan tinggi yang unggul, berdaya saing global, dan tetap teguh memegang nilai-nilai bela negara," ujarnya.

Kriteria utama yang wajib dipenuhi oleh calon pendaftar, yaitu wajib memiliki kualifikasi pendidikan Doktor (S3) dan menduduki jabatan fungsional minimal lektor kepala.

Kemudian, calon pendaftar diwajibkan mempunyai pengalaman manajerial paling singkat dua tahun sebagai ketua jurusan atau jabatan lain yang setara maupun sebagai ketua lembaga di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Calon pendaftar yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah diwajibkan memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai pimpinan tinggi pratama atau pejabat eselon IIA.