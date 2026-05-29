Info Jadwal KA Bandara dari Yogyakarta ke YIA
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kereta Bandara Yogyakarta memberikan kemudahan bagi pengguna yang ingin menjangkau Kota Jogja dari Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo atau sebaliknya.
Berdasarkan jadwal terbaru, Kereta Bandara Yogyakarta dari Stasiun Tugu menuju Bandara Internasional Yogyakarta kini berangkat lebih pagi.
Menggunakan Kereta Bandara Yogyakarta cukup menghemat waktu. Perjalanan hanya membutuhkan waktu tempuh sekitar 39 menit.
Kereta Bandara Yogyakarta ini hanya melewati tiga stasiun, yaitu Stasiun Tugu, Stasiun Wates dan Stasiun YIA.
Simak jadwal Kereta Bandara Yogyakarta hari ini, Jumat 29 Mei 2025 dari Stasiun Tugu ke Stasiun YIA dan sebaliknya.
1. Keberangkatan dari Stasiun Yogyakarta
Menuju YIA (KA Bandara):
04:20 (Reguler)
05:10 (Reguler)
06:00 (Xpress - Jumat, Sabtu, Minggu)
06:30 (Reguler)
07:40 (Xpress)
07:57 (Xpress)
08:33 (Reguler)
08:55 (Reguler)
09:28 (Xpress)
09:51 (Xpress)
11:03 (Xpress)
12:00 (Reguler)
12:35 (Reguler)
13:28 (Xpress)
14:13 (Reguler)
15:02 (Xpress)
15:30 (Xpress)
15:49 (Reguler)
16:07 (Reguler)
16:48 (Xpress)
17:15 (Xpress)
18:25 (Reguler)
18:50 (Xpress)
19:16 (Reguler)
20:12 (Xpress)
Menuju Kutoarjo (Commuterline Prameks):
06:40, 11:50, 15:15, 16:20, 18:05
2. Keberangkatan dari Stasiun Wates
Menuju YIA (KA Bandara Reguler):
Pagi: 04:46, 05:36, 06:56, 08:59, 09:21
Siang/Sore: 12:26, 13:01, 14:39, 16:15, 16:33
Malam: 18:51, 19:42
Menuju Yogyakarta (KA Bandara Reguler):
Pagi: 05:31, 06:35, 08:01, 10:08
Siang/Sore: 11:50, 13:40, 15:11, 15:35, 17:15, 17:49
Malam: 20:01, 21:10
Menuju Kutoarjo (Commuterline Prameks):
07:07, 12:15, 15:42, 16:45, 18:29
Menuju Yogyakarta (Commuterline Prameks):
05:45, 09:41, 13:54, 17:28, 19:20
3. Keberangkatan dari Stasiun YIA
Menuju Yogyakarta (KA Bandara):
05:16 (Reguler)
06:20 (Reguler)
07:00 (Xpress - Jumat, Sabtu, Minggu)
07:46 (Reguler)
08:40 (Xpress)
09:05 (Xpress)
09:53 (Reguler)
10:20 (Xpress)
10:54 (Xpress)
11:35 (Reguler)
12:24 (Xpress)
13:25 (Reguler)
14:45 (Xpress)
14:56 (Reguler)
15:20 (Reguler)
15:45 (Xpress)
16:17 (Xpress)
17:00 (Reguler)
17:34 (Reguler)
18:00 (Xpress)
18:54 (Xpress)
19:46 (Reguler)
20:15 (Xpress)
20:55 (Reguler)
21:30 (Xpress)
