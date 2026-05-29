Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Jumat 29 Mei 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Mengisi akhir pekan Anda di hari Jumat ini, berbagai film menarik siap tayang di bioskop-bioskop Yogyakarta. Sekawan Limo 2: Gunung Klawih masih menjadi film yang paling banyak ditayangkan di hampir seluruh jaringan bioskop.

Berikut adalah ringkasan jadwal tayang di beberapa bioskop utama Yogyakarta untuk hari ini:

1. Ambarukmo Plaza

Children of Heaven: 12:25, 14:25, 16:25, 18:25, 20:25

Sekawan Limo 2: 12:30, 13:30, 14:55, 15:55, 17:20, 18:20, 19:45, 20:45

Badut Gendong: 12:35, 14:40, 16:45, 18:50, 20:55

Suamiku Lukaku: 12:45, 14:40

Normal: 16:35, 20:30

Passenger: 18:30

Baca Juga: Tebar Edukasi Soal Pangan Nabati di Festival Rock

2. Empire XXI

Sekawan Limo 2: 12:00, 13:00, 14:20, 15:20, 16:40, 17:40, 19:00, 20:00, 21:20

Hokum: 12:40, 16:50, 21:00

Normal: 12:45, 14:35, 16:25, 18:15, 20:05

Children of Heaven: 13:05, 15:00, 16:55, 18:50, 20:45

Tumbal Proyek: 14:45, 18:55

3. Jogja City Mall (JCM)

Sekawan Limo 2: 12:00, 12:30, 13:00, 14:20, 14:50, 15:20, 16:40, 17:10, 17:40, 19:00, 19:30, 20:00, 21:20

Normal: 12:05, 16:30, 20:55

Semua Akan Baik-Baik Saja: 12:20, 14:30, 16:40, 18:50, 21:00

Children of Heaven: 13:05, 15:00, 18:45

Gohan: 13:55, 18:20

Suamiku Lukaku: 16:55, 20:40

4. Pakuwon Mall (CGV)

Sekawan Limo 2: Mulai 11:30 (2D SphereX) & 20:05 (Velvet)

Children of Heaven: 12:20, 14:25, 16:30, 18:35, 20:40

Passenger: 11:00, 13:00, 15:30 (Velvet), 19:05

Star Wars: The Mandalorian and Grogu: 12:30 (4DX), 12:50 (Velvet), 17:30 (Velvet), 19:40 (4DX), 21:00

Mobile Suit Gundam Hathaway: 13:50, 15:10 (4DX), 17:25 (4DX)

Normal: 15:00, 21:55

Hokum: 11:40

Ghost In The Cell: 16:55

2026 SHINee WORLD VIII: 17:00

5. Transmart Maguwo (CGV)

Sekawan Limo 2: 10:30, 11:25, 13:00, 13:55, 15:30, 16:25, 18:00, 18:50, 20:30, 21:20

Children of Heaven: 10:45, 12:50, 14:55, 17:00, 19:05

Ayah, Ini Arahnya ke Mana, Ya?: 11:05, 15:40

Semua Akan Baik Baik Saja: 13:20, 20:00

Tumbal Proyek: 17:50, 21:05

Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan pihak bioskop. Pastikan Anda mengecek kembali ketersediaan tiket melalui aplikasi atau situs resmi bioskop sebelum berangkat. Selamat menonton! (mar3/jpnn)