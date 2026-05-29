Ratusan Kurban di Bantul Terjangkit Cacing Hati

Jumat, 29 Mei 2026 – 09:05 WIB
Ilustrasi - Dagin kurban yang terkontaminasi cacing hati. Foto: JPNN

jogja.jpnn.com, BANTUL - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mencatat ratusan hewan yang dikurbankan terjangkit penyakit cacing hati (Fasciola) pada perayaan Iduladha tahun ini.

Meski demikian, otoritas memastikan daging hewan tersebut tetap layak dan aman untuk dikonsumsi masyarakat.

Kepala DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo mengatakan bahwa temuan cacing hati merupakan fenomena rutin yang kerap ditemukan setiap tahun saat proses penyembelihan kurban.

Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak panik dan tetap tenang.

"Hewan yang terkena cacing hati itu masih bisa dikonsumsi dagingnya, tetapi bagian yang terkena luka cacing hati harus dipotong dan dibuang," ujar Joko, Kamis (28/5).

Berdasarkan hasil quick count sementara dari penyembelihan hari pertama pada Rabu (27/5), tercatat 26.245 kurban telah disembelih di 2.069 titik di seluruh wilayah Bantul.

Dari total penyembelihan tersebut, ditemukan 466 ekor hewan yang terinfeksi cacing hati.

Perinciannya meliputi 330 ekor sapi dari total 6.108 ekor yang disembelih, 30 ekor kambing dari total 5.418 ekor, serta 106 ekor domba dari total 14.719 ekor.

Sumber Antara
