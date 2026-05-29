Sajadah di Atas Pasir, Saat Suster Joyce Menemukan Tuhan dalam Keberagaman

Jumat, 29 Mei 2026 – 10:45 WIB
Suster Joyce menyaksikan ibadah salat Iduladha di Gumuk Pasir Bantul. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, BANTUL - Matahari perlahan naik dari ufuk timur, menyapu hangat hamparan pasir Gumuk Pasir Parangkusumo, Bantul. Di antara ribuan orang yang berbalut mukena putih dan pastel, sesosok tubuh mencolok perhatian. Ia mengenakan jubah biarawati yang kontras dibandingkan jemaah salat Iduladha 1447 Hijriah.

"Selamat Hari Raya Iduladha ya, Ibu," sapa Suster Joyce kepada seorang perempuan Muslim seusai pelaksanaan salat, Rabu (27/5).

Sapaan yang diucapkan dengan senyum tulus itu disambut hangat. Tidak ada sekat, tidak ada canggung. Perempuan yang disapa pun membalas dengan senyum yang sama, bahkan tak sedikit jemaah yang kemudian mengajak Suster Joyce untuk berbincang ringan sembari melipat sajadah.

Bagi Suster Joyce, seorang biarawati dari Kongregasi Puteri Reina Rosari sekaligus mahasiswa Magister Islam Nusantara UIN Sunan Kalijaga, momen ini bukan sekadar observasi riset. Ini adalah pengalaman spiritual.

“Awalnya, perasaan sungkan atau asing yang sempat saya rasakan, tetapi seketika cair. Saya merasa menjadi bagian dari semua yang ada di lapangan ini," ujar Joyce saat ditemui di sela-sela kegiatan.

Kawasan yang biasanya riuh oleh deru mesin jip wisata dan gelak tawa pelancong, pagi itu berubah menjadi ruang kesunyian yang khusyuk. Kumandang takbir bersahutan, menyatu dengan desau angin pantai selatan.

Suster Joyce datang ke tempat ini dengan sebuah misi, meneliti bagaimana Gumuk Pasir Parangkusumo bertransformasi menjadi titik temu antara iman, budaya lokal, dan ruang alam.

Ketika salat dimulai, Suster Joyce berdiri diam sambil merasakan juga kekhusyukan ibadah. Dia ikut merasakan Tuhan sedang dimuliakan di hamparan pasir yang luas.

Seorang suster menyaksikan langsung ibadah salat Iduladha 1447 Hijriah di Gumuk Pasir Bantul. Pesan toleransi terlihat di sana.
Sumber Antara
