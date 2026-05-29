Di Hadapan Wakil Menteri, Hasto Bahas Capaian Program Bedah Rumah

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo memaparkan sejumlah pencapaian program bedah rumah pada era kepemimpinannya.

Pernyataan itu ia sampaikan di hadapan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah saat meninjau pembangunan perumahan di Kampung Lampion pada Jumat (29/5).

Hasto mengatakan program bedah rumah ini menyasar hunian warga yang kurang layak untuk ditempati.

"Bedah rumah tiap hari Minggu itu tanpa ABPD, tanpa ABPN. Kami hanya mencari simpatisan yang mau bersedekah untuk bedah rumah," ucap Hasto.

Menurut Hasto, selama ini tiap akhir pekan minimal ada dua rumah yang direnovasi dengan budget sebesar Rp 20 juta per rumah.

"Mereka ini punya rumah sangat tidak layak huni. Ada rumahnya yang kecil sekali, dia juga mungkin seorang janda, tua dan miskin. Selain itu, status tanahnya juga tidak jelas, yang seperti ini kalau kami bantu dengan uang pemerintah agak sulit juga," katanya.

Melalui program ini, menurutnya, hunian tidak layak huni bisa menyasar semua khalayak, terutama masyarakat kurang mampu.

Sejak dilaksanakan Juni 2025, program bedah rumah di Kota Yogyakarta sudah berhasil merenovasi 82 rumah.