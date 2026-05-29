REIWA Hadirkan Inovasi Stick Vacuum Cleaner dengan Fitur Standing Dock

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Memahami kebutuhan gaya hidup masyarakat modern yang dinamis, REIWA resmi meluncurkan lini produk terbaru, yaitu REIWA Stick Vacuum Cleaner. Produk ini hadir sebagai jawaban bagi mereka yang menginginkan rumah bersih maksimal setiap hari tanpa perlu direpotkan oleh proses pembersihan yang melelahkan.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan quick daily cleaning, seperti membersihkan remah makanan, rambut rontok, hingga bulu hewan peliharaan, REIWA merancang perangkat ini untuk menggantikan penggunaan vacuum cleaner tradisional yang sering dianggap berat dan tidak praktis.

National Sales Manager REIWA Indonesia Iskandar Yap mengatakan bahwa produk ini mengusung filosofi "Bersih Tanpa Ribet".

"REIWA Stick Vacuum Cleaner hadir dengan daya hisap kuat MaxSuction 32.0 (32 kPa), dilengkapi UV Bed Cleaner untuk membasmi kuman, serta EdgeMaster Technology yang menjangkau sudut sulit. Desain nirkabelnya membuat aktivitas membersihkan rumah menjadi lebih praktis dan menyenangkan," kata Iskandar.

Beberapa keunggulan utama yang ditawarkan meliputi:

Daya Hisap MaxSuction: Mampu mengangkat debu dan kotoran secara optimal hanya dalam satu kali sapuan (swipe).

Baterai Tahan Lama: Pengoperasian hingga lebih dari 60 menit dalam mode hemat, yang dapat dipantau melalui layar LED informatif di bagian gagang.

Standing Dock Charging Station: Fitur penyimpanan mandiri yang mengisi daya sekaligus menyimpan aksesori secara rapi, tanpa perlu menyandarkan alat di dinding.

Higienitas Maksimal: Dilengkapi fitur UV Bed Cleaner untuk membasmi tungau dan kuman di kasur serta bantal.

Desain Ergonomis: Dilengkapi Flexible Bend Joint untuk menjangkau kolong furnitur tanpa perlu membungkuk, serta COB Green Light untuk menyingkap debu halus di area minim cahaya.

Dalam rangka peluncuran perdana, REIWA memberikan penawaran istimewa untuk model VS-2501STBZ.

Selama periode promo peluncuran pada 25 hingga 28 Mei 2026, konsumen bisa mendapatkan perangkat ini dengan harga spesial Rp 2.499.000 (dari harga retail Rp 4.999.000).

Selain itu, pembeli juga akan mendapatkan bonus Cleaning Kit dan Roller Brush senilai Rp 500.000 selama persediaan masih ada.