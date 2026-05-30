Jadwal Pemadaman Jaringan Listrik Hari Ini, Sabtu 30 Mei 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Yogyakarta dan Wonosari menjadwalkan kegiatan pemeliharaan jaringan listrik pada hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk menjaga keandalan pasokan listrik serta meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat.

Sehubungan dengan pekerjaan tersebut, pasokan tenaga listrik di sebagian wilayah Kabupaten Gunung Kidul akan dihentikan sementara dengan perincian sebagai berikut:

Waktu Pekerjaan: 10.00 – 13.00 WIB

Unit Pelaksana: PLN UP3 Yogyakarta & Wonosari

Tujuan: Pemeliharaan jaringan listrik

Wilayah Terdampak

Pemadaman listrik akan berdampak pada sejumlah dusun dan ruas jalan di wilayah Wonosari, Gunung Kidul, yang meliputi:

Dusun Selang Wonosari, Dusun Branang Wonosari, Dusun Tawarsari Wonosari, Dusun Purbosari Wonosari, Dusun Pandansari Wonosari, Dusun Jeruksari Wonosari, serta Dusun Jeruk Kepek.

Selain itu, pemadaman juga mencakup area sepanjang Jl. Pramuka, Jl. Sumarwi, Jl. Kol. Sugiyono, Jl. Kasatrian, Jl. Taman Bhakti, serta Jl. Jagalan.

Jadwal pemadaman dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kondisi teknis di lapangan.

Apabila pekerjaan selesai lebih awal dari jadwal, aliran listrik akan segera dinormalkan kembali.

Masyarakat diimbau untuk mempersiapkan diri dan mematikan perangkat elektronik sebelum waktu pemadaman dimulai.