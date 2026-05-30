Jadwal Layanan SIM Keliling DIY Hari Ini, Sabtu 30 Mei 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang ingin melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), berikut adalah informasi layanan SIM Keliling yang beroperasi pada hari ini, Sabtu, 30 Mei 2026.

Berdasarkan jadwal yang berlaku untuk wilayah Kabupaten Bantul, Sleman, dan Gunungkidul, layanan hari ini terfokus pada pelayanan malam minggu di wilayah Sleman.

Kabupaten Sleman: SIM Keliling Malam Minggu

Lokasi: Mall Sleman City Hall (SCH)

Waktu: 19.00 - 21.00 WIB

Pelayanan ini merupakan bagian dari program rutin Saturday Night Service.

Kabupaten Bantul: Tidak ada jadwal layanan SIM Keliling khusus pada hari Sabtu, 30 Mei 2026. Pelayanan perpanjangan dapat dilakukan kembali pada hari kerja berikutnya di Satpas 1449 Polres Bantul.

Kabupaten Gunungkidul: Tidak ada jadwal layanan SIM Keliling pada hari ini. Pelayanan rutin di Satpas Polres Gunungkidul pada hari Sabtu umumnya berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 10.00 WIB.

Prosedur Perpanjangan SIM

Untuk memperlancar proses perpanjangan, pastikan Anda membawa persyaratan dokumen utama, yaitu:

KTP asli yang masih berlaku beserta fotokopinya.

SIM lama yang masih berlaku beserta fotokopinya.

Surat Keterangan Sehat (bisa didapatkan di lokasi atau fasilitas kesehatan setempat).

Hasil Tes Psikologi SIM.

Masyarakat diimbau untuk segera melakukan perpanjangan sebelum masa berlaku SIM habis. Jika masa berlaku SIM telah lewat satu hari saja, maka proses perpanjangan tidak dapat dilakukan di layanan SIM Keliling dan harus melalui prosedur penerbitan SIM baru di Satpas masing-masing wilayah. (mar3/jpnn)