Info Film di Bioskop Jogja Hari Ini, Sabtu 30 Mei 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Mengisi akhir pekan Anda di hari Sabtu ini, berbagai film menarik siap tayang di bioskop-bioskop Yogyakarta. Sekawan Limo 2: Gunung Klawih masih menjadi film yang paling banyak ditayangkan di hampir seluruh jaringan bioskop.

Berikut adalah ringkasan jadwal tayang di beberapa bioskop utama Yogyakarta untuk hari ini, Sabtu 30 Mei 2026.

1. Ambarukmo Plaza

Children of Heaven: 12:25, 14:25, 16:25, 18:25, 20:25

Sekawan Limo 2: Gunung Klawih: 12:30, 13:15, 14:55, 15:40, 17:20, 18:05, 19:45, 20:30

Badut Gendong: 12:35, 14:40, 16:45, 18:50, 20:55

Suamiku Lukaku: 13:20, 17:10

Passenger: 15:15, 19:05

Normal: 21:00

2. Empire XXI

Sekawan Limo 2: Gunung Klawih: 12:00, 13:00, 14:20, 15:20, 16:40, 17:40, 19:00, 20:00, 21:20

Hokum: 12:20, 14:25, 18:20

Tumbal Proyek: 12:30, 16:35, 20:40

Children of Heaven: 13:05, 15:00, 16:55, 18:50, 20:45

Badut Gendong: 14:35, 18:40

Normal: 16:30, 20:25

3. Jogja City Mall

Sekawan Limo 2: Gunung Klawih: 12:00, 13:00, 14:20, 15:20, 16:40, 17:10, 17:40, 19:00, 19:30, 20:00, 21:20

Semua Akan Baik-Baik Saja: 12:20, 14:30, 16:40, 18:50, 21:00

Gohan: 12:40, 15:15, 17:50, 20:25

Children of Heaven: 13:00, 14:55, 16:50, 18:45, 20:40

Badut Gendong: 13:10, 15:10

4. CGV Hartono Mall Yogyakarta

Normal: 13:40, 20:35

Passenger: 13:00, 19:20 (Regular); 15:25 (Velvet)

Mobile Suit Gundam Hathaway The Sorcery Of Nymph Circe: 10:45, 15:40 (Regular); 12:00, 16:55 (4DX2D)

Hokum: 17:10

Sekawan Limo 2: Gunung Klawih: 11:30, 14:00, 16:30, 19:00, 21:30 (SphereX); 20:00 (Velvet)

Children of Heaven: 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30

Star Wars: The Mandalorian and Grogu: 11:00, 17:55, 21:20 (Regular); 12:45, 17:25 (Velvet); 14:15, 19:10 (4DX2D)

Ghost In The Cell: 15:00

5. CGV Transmart Maguwo Yogyakarta

Ayah, Ini Arahnya ke Mana, Ya?: 17:50

Semua Akan Baik Baik Saja: 11:00, 20:00

Sekawan Limo 2: Gunung Klawih: 10:30, 11:30, 13:00, 14:00, 15:30, 16:25, 18:00, 18:50, 20:30, 21:20

Na Willa: 13:15

Children of Heaven: 10:45, 12:50, 14:55, 17:00, 19:05

Tumbal Proyek: 15:40, 21:05

Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan pihak bioskop. Pastikan Anda memeriksa kembali ketersediaan tiket melalui aplikasi atau situs resmi bioskop sebelum berangkat. (mar3/jpnn)