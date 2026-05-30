Info Film di Bioskop Jogja Hari Ini, Sabtu 30 Mei 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Mengisi akhir pekan Anda di hari Sabtu ini, berbagai film menarik siap tayang di bioskop-bioskop Yogyakarta. Sekawan Limo 2: Gunung Klawih masih menjadi film yang paling banyak ditayangkan di hampir seluruh jaringan bioskop.
Berikut adalah ringkasan jadwal tayang di beberapa bioskop utama Yogyakarta untuk hari ini, Sabtu 30 Mei 2026.
1. Ambarukmo Plaza
Children of Heaven: 12:25, 14:25, 16:25, 18:25, 20:25
Sekawan Limo 2: Gunung Klawih: 12:30, 13:15, 14:55, 15:40, 17:20, 18:05, 19:45, 20:30
Badut Gendong: 12:35, 14:40, 16:45, 18:50, 20:55
Suamiku Lukaku: 13:20, 17:10
Passenger: 15:15, 19:05
Normal: 21:00
2. Empire XXI
Sekawan Limo 2: Gunung Klawih: 12:00, 13:00, 14:20, 15:20, 16:40, 17:40, 19:00, 20:00, 21:20
Hokum: 12:20, 14:25, 18:20
Tumbal Proyek: 12:30, 16:35, 20:40
Children of Heaven: 13:05, 15:00, 16:55, 18:50, 20:45
Badut Gendong: 14:35, 18:40
Normal: 16:30, 20:25
3. Jogja City Mall
Sekawan Limo 2: Gunung Klawih: 12:00, 13:00, 14:20, 15:20, 16:40, 17:10, 17:40, 19:00, 19:30, 20:00, 21:20
Semua Akan Baik-Baik Saja: 12:20, 14:30, 16:40, 18:50, 21:00
Gohan: 12:40, 15:15, 17:50, 20:25
Children of Heaven: 13:00, 14:55, 16:50, 18:45, 20:40
Badut Gendong: 13:10, 15:10
4. CGV Hartono Mall Yogyakarta
Normal: 13:40, 20:35
Passenger: 13:00, 19:20 (Regular); 15:25 (Velvet)
Mobile Suit Gundam Hathaway The Sorcery Of Nymph Circe: 10:45, 15:40 (Regular); 12:00, 16:55 (4DX2D)
Hokum: 17:10
Sekawan Limo 2: Gunung Klawih: 11:30, 14:00, 16:30, 19:00, 21:30 (SphereX); 20:00 (Velvet)
Children of Heaven: 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30
Star Wars: The Mandalorian and Grogu: 11:00, 17:55, 21:20 (Regular); 12:45, 17:25 (Velvet); 14:15, 19:10 (4DX2D)
Ghost In The Cell: 15:00
Baca Juga:
5. CGV Transmart Maguwo Yogyakarta
Ayah, Ini Arahnya ke Mana, Ya?: 17:50
Semua Akan Baik Baik Saja: 11:00, 20:00
Sekawan Limo 2: Gunung Klawih: 10:30, 11:30, 13:00, 14:00, 15:30, 16:25, 18:00, 18:50, 20:30, 21:20
Na Willa: 13:15
Children of Heaven: 10:45, 12:50, 14:55, 17:00, 19:05
Tumbal Proyek: 15:40, 21:05
Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan pihak bioskop. Pastikan Anda memeriksa kembali ketersediaan tiket melalui aplikasi atau situs resmi bioskop sebelum berangkat. (mar3/jpnn)
Berikut ini jadwal pemutaran film di bioskop Jogja, tepatnya di Ambarukmo Plaza, Empire XII, Jogja City Mall, Pakuwon Mall dan Transmart Maguwo.
Redaktur & Reporter : Januardi Husin
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News