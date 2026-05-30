Misteri Kemunculan Api di Seyegan Sleman, PLN Buka Suara

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Fenomena kemunculan titik api secara misterius di sebuah rumah warga di Dusun Kasuran, Kalurahan Margomulyo, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, terus menyita perhatian publik.

Hingga Sabtu (30/5), dilaporkan sudah terjadi sedikitnya 57 kali kemunculan api di berbagai titik dalam rumah tersebut.

Menanggapi kekhawatiran warga terkait potensi bahaya arus pendek listrik, PLN UP3 Sleman telah melakukan pemeriksaan mendalam.

Manajer PLN UP3 Sleman Ririn Harwati menegaskan bahwa api tersebut bukan berasal dari instalasi listrik rumah.

"Jumat (29/5) siang, tim teknik kami telah melakukan pemeriksaan lapangan. Hasilnya, tidak ditemukan adanya kebocoran instalasi maupun kerusakan kelistrikan yang berpotensi menimbulkan percikan api," ujar Ririn di Yogyakarta, Sabtu (30/5).

Ririn memastikan bahwa seluruh instalasi listrik di rumah tersebut dalam kondisi baik.

Pihaknya mengaku akan terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama fenomena ini berlangsung.

Guna mengungkap penyebab kejadian tersebut secara ilmiah, tim peneliti multidisiplin dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (FT UGM) terjun langsung ke lokasi pada Sabtu (30/5).