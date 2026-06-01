Belasan Orang Diperiksa dalam Kasus Pembubaran Ibadah di Gereja Bantul

jogja.jpnn.com, BANTUL - Polda DIY bawa kabar terbaru soal penanganan kasus pembubaran ibadah di Gereja Misi Sejahtera (GMS) Kabupaten Bantul.

Aksi pembubaran tersebut dilakukan sejumlah orang dari Front Jihad Islam atau FJI.

Peristiwa yang terjadi pada 26 Mei 2026 itu menjadi viral hingga mendapat atensi banyak pihak.

Kabidhumas Polda DIY Kombes Pol Ihsan mengatakan kepolisian telah menaikkan status penanganan kasus menjadi penyidikan.

"Penyidik hingga saat ini telah melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap 16 orang saksi," kata Ihsan, Senin (1/6).

Oleh karena itu, Ihsan meminta masyarakat untuk mempercayakan penanganan kasus tersebut kepada polisi dan pemerintah daerah.

"Polda DIY tidak akan mentolerir gangguan, intimidasi maupun aksi sepihak yang menganggu jalannya peribadatan," katanya.

Lebih lanjut, ia juga meminta agar masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan narasi atau unggahan di media sosial yang sifatnya dapat memecah belah.