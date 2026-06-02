Ojol Jogja Berdemo Beri Dukungan untuk Nadiem Makarim

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Ratusan pengendara ojek online (ojol) di Kota Yogyakarta turun ke jalan memberikan dukungan kepada Nadiem Makrim.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia itu menjadi terdakwa kasus korupsi chromebook.

Sejumlah ojol mengenakan atribut berwarna hijau menelusuri jalan di Jogja dari parkiran timur Stadion Kridosono hingga berorasi di depan Istana Kepresidenan Yogyakarta.

Mereka membentangkan rontek-rontek dukungan kepada Nadiem Makrim yang salah satu founder Gojek.

Salah satu orator menyuarakan agar Nadiem Makrim dibebaskan.

"Nadiem Makarim pencipta jutaan lapangan pekerjaan, kami dahulunya pengangguran dengan adanya Gojek kami jadi lebih baik," katanya.

Menurut mereka, kemunculan aplikasi Gojek telah menyelamatkan warga kecil sehingga bisa mencari mata pencaharian tanpa melihat umur dan status pendidikan.

"Kami mengetuk presiden agar peduli pada seseorang yang telah berjasa bagi jutaan rakyat Indonesia," katanya.